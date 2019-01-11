Футбол
Голкипер Гиорги Шелия покидает "Уфу" и продолжит карьеру в "Тамбове", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Башкирии. Как сообщается, руководство "Уфы" расторгло контракт с вратарем по обоюдному согласию сторон.
РИА Новостивчера в 11:05
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Футбол
«Монако» объявил о трансфере Сеска Фабрегаса из «Челси»
По информации L’Équipe, сумма трансфера Фабрегаса в «Монако» составила €10 млн.
Обновлено вчера в 14:14
Футбол
«Лион» и «Реймс» сыграли вничью
11 января в Лионе состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции. В нем «Лион» принимал на «Групама Стэдиум» «Реймс».
Обновлено вчера в 16:39
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «Хорошо, что Бьельса признался в шпионаже»
Главный тренер "Лидса" Марсело Бьельса сегодня подтвердил, что подослал шпиона перед очным матчем.
Обновлено вчера в 14:46
Футбол
Хет-трик Де Томаса помог «Райо Вальекано» обыграть «Сельту» в Примере
В матче 19-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» принимал «Сельту».
Обновлено вчера в 16:59
Футбол
«Ювентус» отказался менять Игуаина на Морату
Туринцы ответили отказом – включать в сделку по аргентинцу испанца они отказались. Игуаин сейчас выступает за «Милан» на правах аренды.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
«Севилья» договорилась с «Аяксом» по трансферу защитника Вебера
«Севилья» объявила о договорённости с «Аяксом» по трансферу австрийского защитника Максимилиана Вебера.
Обновлено вчера в 16:15
Футбол
51-летний Миура продлил контракт с «Йокогамой» еще на один сезон
Обновлено вчера в 14:54
Футбол
Клопп стал лучшим тренером декабря в АПЛ, а ван Дейк — лучшим игроком
Обновлено вчера в 11:33
Футбол
«Бешикташ» нацелился на форварда «ПСЖ» Шупо-Мотинга
«Бешикташ» интересуется камерунским нападающим «ПСЖ» Эриком Шупо-Мотингом. Об этом сообщает France Football.
Обновлено вчера в 15:52
Футбол
Отец Неймара назвал ложью попытки Неймара вернуться в «Барселону»
Обновлено вчера в 10:28
Футбол
«Реал» интересуется хавбеком «Ромы» Дзаньоло
Мадридский «Реал» нацелился на полузащитника римской «Ромы» Николо Дзаньоло.
Обновлено вчера в 14:39
Футбол
«Челси» и «Тоттенхэм» включились в борьбу за Рабьо
Английские клубы включились в борьбу за полузащитника "ПСЖ" Адриена Рабьо.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол
Самир Насри: «Год назад думал, что моя карьера закончена»
Новичок "Вест Хэма" Самир Насри признался, что думал о завершении карьеры год назад.
Обновлено вчера в 19:49
Футбол
«Витесс» победил «Ливингстон», Караваев отметился голом
«Витесс» в контрольном матче обыграл шотландский «Ливингстон» со счетом 3:2. В составе победителей счет открыл российский защитник Вячеслав Караваев, который вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве.
Обновлено вчера в 13:03
Футбол
Защитник «Рубина» Калинин осенью играл за 12 тысяч рублей в месяц
Защитник "Рубина" Игорь Калинин, перешедший в казанский клуб в августе на правах свободного агента, в первой части сезона получал по контракту 12 тысяч рублей в месяц, утверждает источник.
Обновлено вчера в 23:30