Голкипер Гиорги Шелия покидает "Уфу" и продолжит карьеру в "Тамбове", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Башкирии. Как сообщается, руководство "Уфы" расторгло контракт с вратарем по обоюдному согласию сторон.

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