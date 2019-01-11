Футбол

«Уфа» расторгла контракт с вратарем команды Шелией
РИА Новости
11:05

Голкипер Гиорги Шелия покидает "Уфу" и продолжит карьеру в "Тамбове", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Башкирии. Как сообщается, руководство "Уфы" расторгло контракт с вратарем по обоюдному согласию сторон.
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«Уфа» расторгла контракт с вратарем Шелией. Он перейдет в «Тамбов»

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