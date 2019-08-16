Футбол
«Уфа» расторгла контракт с ВанекомSport24.ru 07:06
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объявил о расторжении контракта с чешским полузащитником команды Ондржеем Ванеком.
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Ондржей Ванек: «Желаю удачи пацанам в „Уфе“, хотел бы продолжить карьеру в России»
Bookmaker-ratings.ru08:42
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Наука
Получена новая модификация углерода
Ученым впервые удалось получить аллотропную модификацию углерода, в которой каждый атом соединен с двумя другими и образует стабильную кольцевую структуру.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Самолет с 400 российскими туристами, застрявшие на 16 часов в аэропорту турецкой Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом Nordwind.
Обновлено в 18:22
Технологии
Forbes опубликовал рейтинг приложений, «съедающих» время
Обновлено в 10:46
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено в 08:49
Игры
«Узнай первым»: SEGA тизерит анонс своей новой ААА-игры
Японский издатель явно тизерит показ своей новой ААА-игры, которую привезут на gamescom 2019, поэтому до полноценного анонса осталось всего несколько дней.
Обновлено в 12:58
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено в 12:48
Здоровье
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено в 18:39
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Авто
Toyota вывела на тесты подзаряжаемый гибрид RAV4
Если присмотреться, можно разглядеть порт для зарядки, закрытый тканью, что говорит о том, что перед нами подзаряжаемый гибрид.
Обновлено в 07:38
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия
Самолет из Тель-Авива экстренно приземлился в Краснодаре
В Краснодарском аэропорту ночью 16 августа 2019 года совершил экстренную посадку самолет одной из российских авиакомпаний.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Петербурге в ДТП со «скорой» пострадали три человека
Обновлено в 16:27
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Политика
Медведчук ответил на вопрос о транзите газа словами «может быть плохо»
После истечения с 1 января 2020 года срока действия контракта на транзит газа из России в Европу через Украину «может быть все очень плохо», заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью телеканалу «112 Украина».
Обновлено в 15:12
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
В Южной Корее обеспокоились полётами РФ и КНР у зоны опознавания ПВО
О беспокойстве в связи с полётами ВКС РФ и ВВС Китая у границ зоны опознавания ПВО Южной Кореи заявили южнокорейские военные, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 18:26
Кино
Иван Охлобыстин написал свою автобиографию
Известно, что над книгой Охлобыстин работал около 20 лет.
Обновлено в 14:07
Политика
Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1
Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Свалки около аэропорта Жуковский проверят после жесткой посадки A321
Проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после жесткой посадки A321 проведут Росприроднадзор совместно с областным правительством, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства Подмосковья, министра экологии региона Дмитрия Куракина.
Обновлено в 07:41
Авто
Американский миллионер создал внедорожник с 40-сантиметровым клиренсом
Дорожный просвет внедорожника составляет 394 миллиметра, а ход подвески составляет более 480 миллиметров.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Дочери Веры Глаголевой почтили память мамы
Два года назад умерла прекрасная актриса, режиссер Вера Глаголева. Дочери знаменитости вспоминают маму каждый день.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео
Обновлено вчера в 09:40
Футбол
«Бавария» согласовала аренду Коутиньо
Как утверждает Yahoo Esportes, мюнхенский клуб согласовал аренду Коутиньо и в ближйшее время о сделке будет объявлено официально.
Обновлено в 13:58