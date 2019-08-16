Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объявил о расторжении контракта с чешским полузащитником команды Ондржеем Ванеком.

Происшествия Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.

Общество В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.

Гаджеты Презентация прошивки MIUI 11 ожидается 5 сентября Внимательно изучив страницу MIUI в. китайской соцсети Weibo, любознательные пользователи нашли там предполагаемую дату официального анонса — 5 сентября.

Общество Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.

Энергетика Китай отменил поставку венесуэльской нефти из-за американских санкций Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) в августе отменила планы по загрузке около 5 млн баррелей венесуэльской нефти в танкеры из-за американских санкций против Боливарианской Республики, сообщили осведомленные источники.

Происшествия Таможня объяснила возбуждение дела из-за покупки лекарства для ребенка Федеральная таможенная служба (ФТС) объяснила, почему возбудила уголовное дело в отношении матери больного ребенка, купившей лекарство «Фризиум» в интернете.

Транспорт РЖД разрабатывают маршрут из Москвы в Карелию через Петербург "Российские железные дороги" рассматривают возможность организации пассажирского маршрута из Москвы в Карелию через Санкт-Петербург.

Футбол «Оренбург» и «Сочи» обменялись голами В матче 6-го тура российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» — 1:1. Хозяева открыли счет в матче сразу после перерыва благодаря автоголу.

Общество Секс-скандал с Доминго: в Испании напомнили о презумпции невиновности Министр напомнил, что в правовой системе существует понятие презумпции невиновности, поэтому человек не может считаться виновным, пока не доказано обратное.

Общество Журналисты собирают деньги для выплаты штрафов за участие в акции в поддержку Ивана Голунова На сайте проекта "Подельник", который запустили Елизавета Нестерова и Илья Азар, отмечается, что всего были задержаны более 500 человек, на оплату их штрафов необходимо собрать почти 2,5 миллиона рублей.

Происшествия Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.

Футбол Дубль Левандовски спас «Баварию» от поражения в матче с «Гертой» Встреча прошла в Мюнхене на стадионе Альянц-Арена и завершился со счетом 2:2. В составе мюнхенского клуба дублем отметился Роберт Левандовски (24-я и 60-я минуты).

Общество Школу №255 в Адмиралтейском районе откроют к 1 сентября Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сегодня проинспектировал социальные объекты Адмиралтейского района.

Политика Спецпредставитель США по КНДР посетит 19 и 22 августа Токио и Сеул "Специальный представитель Стивен Бигэн 19-20 августа посетит Японию и 20-22 августа Южную Корею для усиления дальнейшей координации в интересах полной и проверяемой денуклеаризации КНДР", - отмечается в документе.

Общество Учителя лицея ВШЭ обвинили в растлении учеников Бывшая ученица лицея Высшей школы экономики в Петербурге заявила, что в девятом классе ее соблазнил преподаватель литературы.

Происшествия У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.

Политика Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).