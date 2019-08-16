Футбол
«Уфа» расторгла контракт с ВанекомSport24.ru 07:06
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объявил о расторжении контракта с чешским полузащитником команды Ондржеем Ванеком.
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Ондржей Ванек: «Желаю удачи пацанам в „Уфе“, хотел бы продолжить карьеру в России»
Bookmaker-ratings.ru08:42
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Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
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Происшествия
В Росавиации рассказали о жесткой посадке А321 в Жуковском
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В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
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Презентация прошивки MIUI 11 ожидается 5 сентября
Внимательно изучив страницу MIUI в. китайской соцсети Weibo, любознательные пользователи нашли там предполагаемую дату официального анонса — 5 сентября.
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Росстат рассказал, как изменился рацион россиян за 40 лет
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«Барселона» проиграла «Атлетику» на старте чемпионата Испании
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Общество
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
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Энергетика
Китай отменил поставку венесуэльской нефти из-за американских санкций
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) в августе отменила планы по загрузке около 5 млн баррелей венесуэльской нефти в танкеры из-за американских санкций против Боливарианской Республики, сообщили осведомленные источники.
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Происшествия
Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
Таможня объяснила возбуждение дела из-за покупки лекарства для ребенка
Федеральная таможенная служба (ФТС) объяснила, почему возбудила уголовное дело в отношении матери больного ребенка, купившей лекарство «Фризиум» в интернете.
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Транспорт
РЖД разрабатывают маршрут из Москвы в Карелию через Петербург
"Российские железные дороги" рассматривают возможность организации пассажирского маршрута из Москвы в Карелию через Санкт-Петербург.
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Футбол
«Оренбург» и «Сочи» обменялись голами
В матче 6-го тура российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» — 1:1. Хозяева открыли счет в матче сразу после перерыва благодаря автоголу.
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Футбол
Карпин уснул в кинотеатре перед матчем с «Уфой»
Обновлено в 15:35
Общество
Секс-скандал с Доминго: в Испании напомнили о презумпции невиновности
Министр напомнил, что в правовой системе существует понятие презумпции невиновности, поэтому человек не может считаться виновным, пока не доказано обратное.
Обновлено в 14:25
Общество
Журналисты собирают деньги для выплаты штрафов за участие в акции в поддержку Ивана Голунова
На сайте проекта "Подельник", который запустили Елизавета Нестерова и Илья Азар, отмечается, что всего были задержаны более 500 человек, на оплату их штрафов необходимо собрать почти 2,5 миллиона рублей.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Футбол
Дубль Левандовски спас «Баварию» от поражения в матче с «Гертой»
Встреча прошла в Мюнхене на стадионе Альянц-Арена и завершился со счетом 2:2. В составе мюнхенского клуба дублем отметился Роберт Левандовски (24-я и 60-я минуты).
Обновлено в 16:27
Общество
Школу №255 в Адмиралтейском районе откроют к 1 сентября
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сегодня проинспектировал социальные объекты Адмиралтейского района.
Обновлено в 07:30
Политика
Спецпредставитель США по КНДР посетит 19 и 22 августа Токио и Сеул
"Специальный представитель Стивен Бигэн 19-20 августа посетит Японию и 20-22 августа Южную Корею для усиления дальнейшей координации в интересах полной и проверяемой денуклеаризации КНДР", - отмечается в документе.
Обновлено в 16:25
Общество
Суд обнародовал выводы экспертизы по делу «Седьмой студии»
Обновлено в 03:48
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В Петербурге в ДТП со «скорой» пострадали три человека
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Общество
Учителя лицея ВШЭ обвинили в растлении учеников
Бывшая ученица лицея Высшей школы экономики в Петербурге заявила, что в девятом классе ее соблазнил преподаватель литературы.
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Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Футбол
Директор «Барселоны» подтвердил переход Коутиньо в «Баварию»
Обновлено в 14:32
Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
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В России снизился возраст сексуального дебюта
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