Футбол

«Уфа» расторгла контракт с ВанекомSport24.ru 07:06

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объявил о расторжении контракта с чешским полузащитником команды Ондржеем Ванеком.
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«Уфа» расторгла контракт с чешским полузащитником

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«Уфа» расторгла контракт с чешским полузащитником

Sportbox.RU08:03

Экс-полузащитник сборной Чехии расторг контракт с «Уфой»

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