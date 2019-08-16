Футбол
«Уфа» расторгла контракт с ВанекомSport24.ru 07:06
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объявил о расторжении контракта с чешским полузащитником команды Ондржеем Ванеком.
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Ондржей Ванек: «Желаю удачи пацанам в „Уфе“, хотел бы продолжить карьеру в России»
Bookmaker-ratings.ru08:42
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Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
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Полина Гаранина показала стройную фигуру в черном-красном бикини
Для выхода к бассейну Полина выбрала составное мини-бикини: черный бра на широких бретелях и красный низ.
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Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о присвоении званий Героев России летчикам, пилотировавшим самолет «Уральских авиалиний» во время жесткой посадки на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом
Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Футбол
Газзаев стал новым главным тренером «Енисея»
Ранее Газзаев работал в «Спартаке» из Владикавказа, где совмещал должности главного тренера и генерального директора.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Политика
Ушаков: Путин и Макрон обсудят обеспечение безопасности в Европе
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече 19 августа обсудят обеспечение безопасности в Европе и сотрудничество РФ с ЕС.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
CNN: Белый дом неофициально одобрил поставку Тайваню десятков F-16
Администрация США неофициально одобрила поставку Тайваню десятков американских истребителей F-16, несмотря на возражения властей Китая.
Обновлено в 11:13
Наука
В Великобритании тестируют вакцину против хламидиоза
Британские ученые сообщают о проведении клинических испытаний вакцины против хламидиоза.
Обновлено 14 августа в 06:35
Общество
В центре Гонконга демонстранты заблокировали несколько дорог
Сотни протестующих заблокировали несколько дорог в центре Гонконга, устроив сидячую забастовку, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:20
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Обновлено вчера в 16:01
Общество
Росстат рассказал об изменениях в рационе россиян за 40 лет
За почти 40 лет, согласно отчёту Росстата, жители России стали есть вдвое меньше картофеля.
Обновлено в 00:48
Здоровье
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал о методах профилактики ОРЗ и гриппа.
Обновлено в 09:36
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Авто
McLaren показал тизер открытого суперкара
Компания McLaren показала тизер новой модели — открытого суперкара, который войдет в линейку Ultimate Series.
Обновлено в 08:14
Наука
Ученые выяснили, как добиться секса от женщин
Исследователи из Польши смогли узнать, как следует вести себя мужчинам, если они хотят добиться интима от понравившихся им женщин.
Обновлено в 05:40
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Политика
НАБУ открыло дело на главу СБУ Грицака
Национально антикоррупционное бюро Украины 8 августа на основании постановления судьи Соломенского райсуда Киева начало досудебное расследование в отношении главы СБУ Грицака.
Обновлено в 08:28
Технологии
Составлен рейтинг мобильных приложений — «пожирателей времени»
Больше всего времени российские владельцы смартфонов проводят за играми от компании Playrix, сообщает Forbes со ссылкой на проведенное по просьбе издания исследование Mediascope.
Обновлено в 02:12
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Энергетика
«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»
Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
Обновлено в 10:34
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Обновлено в 09:24
Футбол
«Сочи» — «Оренбург»: Заболотный дебютирует за гостей
Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Оренбурга» на матч 6-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ.
Обновлено в 09:47
Футбол
Чалов тренируется в общей группе ЦСКА перед матчем со «Спартаком»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов перед матчем 6-го тура чемпионата России против «Спартака» тренируется в общей группе, сообщает официальный сайт армейцев.
Обновлено в 10:01
Происшествия
На Курском направлении произошел сбой в движении электричек
«Сегодня в 15:40 на участке Подольск — Гривно Курского направления МЖД, по предварительной информации, сторонней организацией был поврежден кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки, отвечающий за движение поездов в автоматическом режиме», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:09
Общество
Организаторы отказались от проведения митинга 25 августа
Организаторы митинга 25 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве отказались от предложения властей провести его с внешней стороны Садового кольца.
Обновлено в 10:55