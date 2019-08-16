Футбол
«Уфа» расторгла контракт с ВанекомSport24.ru 07:06
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объявил о расторжении контракта с чешским полузащитником команды Ондржеем Ванеком.
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Ондржей Ванек: «Желаю удачи пацанам в „Уфе“, хотел бы продолжить карьеру в России»
Bookmaker-ratings.ru08:42
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Происшествия
В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд
В крови жителей Ульяновска, которые отравились предположительно домашним подсолнечным маслом и были госпитализированы с кровотечениями, обнаружили кумарин, крысиный яд.
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Происшествия
Рогозин пригласил Куйвашева и экипаж A321 на Байконур
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Таможня объяснила возбуждение дела из-за покупки лекарства для ребенка
Федеральная таможенная служба (ФТС) объяснила, почему возбудила уголовное дело в отношении матери больного ребенка, купившей лекарство «Фризиум» в интернете.
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Шоу-бизнес
Собчак показала балетное движение, вызвав ассоциации с Волочковой
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инстаграме фотографию, на которой она изображает балетное движение батман, стоя на кнехте яхты, и подписала снимок: "Балерина из шкатулки".
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В Петербурге произошла перестрелка
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Игры
Разработка масштабной модификации Skyblivion близится к завершению
Хоть труды разработчиков близятся к завершению, в команду все еще требуются программисты и 3D художники.
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Происшествия
В Крыму во время драки убили сотрудника МЧС
Начальник отделения надзорной деятельности по Сакскому району крымского управления МЧС России Ярослав Мамаенко умер от ножевого ранения, подозреваемый в убийстве объявлен в розыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Авто
Fiat выпустит конкурента Hyundai Creta
Fiat скоро выведет на тесты новый кроссовер на базе компакта Argo.
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Экономика
Райффайзенбанк предупредил о плановой приостановке операций по картам 18 августа
Сообщение о приостановке операций размещено на сайте банка.
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Кино
Везучий: за что в России обожают Пьера Ришара
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту
У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
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На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Российский сериал «Лучше, чем люди» вышел на сервисе Netflix 16 августа.
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Происшествия
Посадившие А321 в поле пилоты вернулись в Екатеринбург
Обновлено в 03:44
Политика
CNN: Белый дом неофициально одобрил поставку Тайваню десятков F-16
Администрация США неофициально одобрила поставку Тайваню десятков американских истребителей F-16, несмотря на возражения властей Китая.
Обновлено в 11:13
Футбол
«Сочи» забил первый гол в РПЛ. Заболотный заработал пенальти
На 68-й минуте пенальти, заработанный форвардом Антоном Заболотным, реализовал нападающий Дмитрий Полоз.
Обновлено в 12:39
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Росгидромет объяснил скачок радиации в Архангельской области
Специалисты Росгидромета предположили, что скачок мощности гамма-излучения в городе Северодвинске Архангельской области 8 августа после взрыва на военном полигоне связан с прохождением облака радиоактивных инертных газов.
Обновлено в 12:46
Политика
НАБУ открыло дело против главы СБУ Грицака
Поводом для начала расследования послужило утверждение заявителя о том, что Грицак, а также первый замглавы СБУ и другие должностные лица фальсифицировали доказательства обвинений в уголовных делах.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Светлана Лобода станцевала на столе на вечеринке в Монако
Выступив на фестивале Russian Music в Монако, певица Светлана Лобода отправилась на вечеринку вместе с другими звездами.
Обновлено в 08:21
Авто
В России появятся уменьшенные транспортные номера
Обновлено в 06:41
Общество
Организаторы митинга 25 августа отказались от его проведения
В мэрии Москвы утверждают, что организаторы митинга 25 августа отказались от планов по его проведению, настаивая на проведении акции у дома № 12 по проспекту Академика Сахарова, а не у дома № 9.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
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