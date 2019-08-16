Футбол

«Уфа» расторгла контракт с ВанекомSport24.ru 07:06

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объявил о расторжении контракта с чешским полузащитником команды Ондржеем Ванеком.
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