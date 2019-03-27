Вместе с Кириченко «Уфу» покинул старший тренер Михаил КуприяновСпорт-Экспресс 07:16

Спорт день за днем

Политика РФ, Нидерланды и Австралия провели первую встречу по крушению MH17 Представители Нидерландов, Австралии и России провели первую встречу в трехстороннем формате по делу о крушении в небе над Украиной малайзийского Boeing, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17.

Политика Трамп заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.

Футбол «Челси» сообщил Хадсону-Одои, что не продаст его летом Как сообщает The Times, «Челси» решил не продавать Хадсона-Одои летом, даже если форвард откажется от подписания нового контракта.

Происшествия Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».

Политика Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.

Политика Путин официально закрепил за Кемеровской областью название Кузбасс "Включить новое наименование субъекта РФ - Кемеровская область - Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область", - говорится в тексте указа.

Общество Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100 Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

Политика Россия поддерживает план Медведчука по восстановлению мира на Украине Постоянный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил о поддержке плана председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука по восстановлению мира на Украине.

Политика Стало известно, когда Дворкович уехал из России Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.

Шоу-бизнес Александр Стефанович рассказал о разводе с Аллой Пугачевой Известный кинорежиссер Александр Стефанович рассказал в одном из интервью о разводе с Аллой Пугачевой.

Авто McLaren Senna получил полноразмерную версию из Lego Команда, в которую вошли 10 сертифицированных моделистов Lego, собрала полноразмерную копию McLaren Senna.

Политика Совбез ООН соберется на экстренное совещание по Голанским высотам Постоянный представитель Франции при Совбезе ООН Франсуа Делатр заявил, что 27 февраля совет соберется на экстренное совещание, на котором будет поднят вопрос Голанских высот.

Происшествия В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

Армия и оружие Для российских десантников разрабатывают новый вертолет «В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.

Технологии Российским спецслужбам откроют доступ к интернету вещей Российским правоохранительным органам предоставят доступ к данным, хранящимся на платформах интернета вещей.

Экономика В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Политика КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Культура Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн» Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».

Авто Ford решил уйти с российского рынка легковых автомобилей Американская компания Ford окончательно определилась относительно прекращения производства легковых автомобилей в России и решила не продолжать самостоятельный бизнес в нашей стране.

Кино В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.

Хоккей Овечкин вышел на 13-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ Российский хоккеист, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на седьмое место по количеству победных шайб за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и на 13-е — среди лучших снайперов лиги.