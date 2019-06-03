«Уфа» проведет два летних сбора в АвстрииСоветский спорт 07:15

Отмечается, что с 16 по 18 июня команда соберется в Москве, чтобы пройти медицинское обследование, а затем отправиться на сборы. Оба УТС пройдут в Австрии по 12 дней с двухдневным перерывом, заявил гендиректор клуба Шамиль Газизов.

«Уфа» проведет два летних сбора в Австрии

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