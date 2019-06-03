Футбол
«Уфа» проведет два летних сбора в АвстрииСоветский спорт 07:15
Алексей Гасилин
|11′
|41′
Ионуц Неделчару
|46′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
Исламну Абдулавов
Ислам Тлупов
|65′
Никита Каккоев
Антон Макурин
|70′
|70′
Дмитрий Сысуев
Вячеслав Кротов
|71′
Сильвестр Игбоун
|80′
Иван Пауревич
Веролюб Салатич
Алексей Гасилин
Станислав Крапухин
|86′
|90′
Вячеслав Кротов
|90′+4′
Александр Беленов
|90′+5′
Александр Беленов
Томь
Расстановка 4‑4‑2
1
Смирнов
3
Эдиев
8
Бугаев
5
Шумских
23
Пенчиков
14
Макурин
61
Ставпец
18
Шалаев
78
Калинский
17
Тлупов
90
Крапухин
31
Беленов
33
Сухов
4
Никитин
17
Живоглядов
5
Йокич
27
Неделчару
6
Салатич
8
Карп
32
Вомбергар
57
Кротов
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 4‑4‑2
Отмечается, что с 16 по 18 июня команда соберется в Москве, чтобы пройти медицинское обследование, а затем отправиться на сборы. Оба УТС пройдут в Австрии по 12 дней с двухдневным перерывом, заявил гендиректор клуба Шамиль Газизов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 09:07, Ашберн
Политика
Зеленский назначил своего представителя в Конституционном суде Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского представителем главы государства в Конституционном суде.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Томские полицейские обстреляли «Ниву» с подростком за рулем
В Томске сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить угнанный автомобиль ВАЗ-21213 "Нива".
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Коллега Началовой сравнил Алдонина и Шепелева
Коллега и близкий друг Юлии Началовой Егор Иващенко в откровенной беседе с журналистами "Комсомольской правды" рассказал о своем отношении к бывшему мужу певицы Евгению Алдонину и сравнил его с телеведущим Дмитрием Шепелевым.
Обновлено в 08:47
Экономика
Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входит в холдинг «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК), которая занимается выпуском пассажирского ближнемагистрального лайнера SSJ100, оценена в 44,8 млрд руб., рассказали «Ведомостям» три человека, близких к ОАК.
Обновлено вчера в 17:54
Армия и оружие
Командование ВСУ скрыло очередные небоевые потери в Донбассе
Новые потери в результате небоевых инцидентов на передовой в Донбассе зафиксированы в рядах украинской армии: за сутки погиб один человек, еще один был ранен.
Обновлено в 07:00
Гаджеты
Названы марки смартфонов, которые чаще всего ломаются у москвичей
Городской проект «Чудо техники» изучил, какие гаджеты и с какими поломками москвичи сдают в ремонт чаще всего, по данным исследования, треть ремонтируемых смартфонов составляют Apple iPhone, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено в 05:58
Финансы
Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимум
Рублевый индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) снова обновил в понедельник исторический максимум, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 05:46
Авто
Mercedes-Benz придумал дизайн для нового электрического кроссовера
Бренд Denza, созданный Daimler и китайской BYD, представил на автосалоне в Шэньчжэне шоу-кар Concept X. Этот кроссовер, над стилистикой которого работали сотрудники центра дизайна Mercedes-Benz в Китае, выйдет на местный рынок в следующем году.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Мальчик скончался на зарядке в детском лагере в Приамурье
Мальчик скончался во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.
Обновлено вчера в 22:46
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Тела двух полицейских найдены в Ноябрьске
В Ноябрьске в понедельник были обнаружены тела двух полицейских.
Обновлено в 07:20
Общество
В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ по русскому языку проходит штатно
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку проходит штатно, несмотря на зафиксированные в выходные хакерские атаки, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Обновлено в 04:30
Наука
Создано устройство для превращения энергии падающего снега в электричество
Два ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изобрели устройство, которое использует силикон, чтобы захватить электрический заряд от снега и превратить его в электрический ток.
Обновлено в 08:19
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Космос
Робот-спасатель «Фёдор» полетит на МКС, но не в качестве космонавта
Российский антропоморфный робот-спасатель «Фёдор» полетит на Международную космическую станцию, но не в качестве члена экипажа.
Обновлено в 08:59
Политика
Зеленский дал главе СБУ две недели на борьбу с контрабандой
УП Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы Служба безопасности за две недели отчиталась и показала ощутимые результаты работы, сообщает УП.
Обновлено в 08:47
Общество
Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок
Обновлено в 06:19
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Общество
Российские детдомовцы объявили голодовку ради получения жилья
В Хабаровске бывшие воспитанники детских домов вышли к зданию правительства края на центральную площадь города и объявили о голодовке из-за невозможности годами получить положенное по закону жилье.
Обновлено в 08:00
Авто
Новый пикап Tesla оценили в 50 тысяч долларов
Илон Маск поделился, что электрический пикап Tesla будет продаваться по цене около 50 тысяч долларов.
Обновлено в 01:02
Общество
Умер скульптор Владимир Горевой
Академик Российской академии художеств, заслуженный художник РСФСР Владимир Горевой умер в понедельник в Санкт-Петербурге на 75-м году жизни.
Обновлено в 07:41
Культура
Музей-заповедник «Петергоф» получил Гран-при фестиваля «Интермузей»
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
ГП: У экс-главы Клинского района обнаружено имущество на 9 млрд рублей
Вся сумма взыскания складывается из кадастровой стоимости земельных участках в Клинском районе в размере не менее 4,3 миллиарда рублей, а также 4,7 миллиарда рублей - как эквивалент уже отчужденного экс-главой района и его близкими имущества.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Три атомных подлодки РФ всплыли во льдах Арктики в рамках учений
Головная многоцелевая атомная подлодка проекта 885 и две стратегическими субмаринами проекта 667БДРМ отработали в мае всплытие в полыньях среди льдов Арктики.
Обновлено в 07:22
Энергетика
Газопровод «Северный поток-2» построен на 57%
Газопровод "Северный поток-2" построен по двум ниткам на 1391 км, что составляет 57% протяженности трубы.
Обновлено в 08:25
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45