Футбол
«Уфа» проиграла чемпиону АзербайджанаСоветский спорт 13:29
У проигравших забил Ловро Бизяк (75-я, пенальти). Отметим, что Карабах чемпион Азербайджана-2018/19. Второй сбор Уфы начнется 1 июля.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:36, Ашберн
Общество
В компании, которая организовывает командировки Минпромторга, признали, что их владельцем является теща замминистра
Интернет-издание Baza писало, что семья заместителя министра торговли и промышленности Виктора Евтухова может зарабатывать на услугах министерства.
Обновлено в 15:30
Авто
УАЗ планирует выпускать кемперы на базе УАЗ «Профи»
Ульяновский автозавод сертифицировал 5-местный автодом на основе малотоннажного грузовика УАЗ «Профи».
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Экономика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Политика
Путин и Трамп выбрали разные напитки на G20
Обновлено в 10:33
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Кино
Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
В Узбекистане аттракцион развалился во время работы
В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.
Обновлено в 15:12
Происшествия
Виновник трагедии в Шарлоттсвилле приговорен пожизненно
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Обновлено в 13:08
Происшествия
Автобус столкнулся со скорой в центре Саратова
Маршрутный автобус ПАЗ врезался в автомобиль скорой помощи в центре Саратова, сообщили 28 июня в городском ГИБДД.
Обновлено в 16:13
Политика
Мантуров озвучил сроки испытаний МС-21 с российским двигателем
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что испытания самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 запланированы на следующий год.
Обновлено в 05:45
Хоккей
«Вашингтон» обменял Бураковски в «Колорадо»
"Вашингтон" обменял нападающего Андре Бураковски в "Колорадо", сообщает официальный сайт столичного клуба.
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес
Наталья Штурм показала архивные фото в свой день рождения
28 июня исполнительница хита «Школьный роман» Наталья Штурм отмечает день рождения - певице исполняется 53 года.
Обновлено в 14:14
Политика
Евросоюз и Меркосур заключили торговое соглашение
Евросоюз (ЕС) и МЕРКОСУР заключили соглашение о свободной торговле, сообщается на сайте ЕС.
Обновлено в 15:56
Политика
Путин ответил на вопрос о потенциальном преемнике
Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью изданию Financial Times ответил на вопрос о своем потенциальном преемнике во главе государства.
Обновлено вчера в 15:35
Авто
УАЗ «Патриот» с «автоматом» выйдет на рынок в августе
Ожидается, что в продаже отечественный внедорожник с «автоматом» появится уже в августе текущего года.
Обновлено в 05:42
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено вчера в 04:09
Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки
Организаторы Международного музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге вынуждены были остановить концерт рэпера Хаски в пятницу из-за давки, сообщила РИА Новости пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.
Обновлено в 15:41
Музыка
Бывшей солистке «Тату» Лене Катиной угрожают расправой
В скором у Катиной запланировано выступление на музыкальном фестивале в Польше, которое было на грани отмены из-за навязчивого молодого человека, грозившего убить артистку, если она приедет в Польшу.
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Политика
Трамп на встрече с Путиным дважды пошутил
Американский лидер Дональд Трамп несколько раз пошутил во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в японской Осаке.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Полиция проверяет информацию о подделке подписей за кандидатов в Мосгордуму
Полицейские проверяют информацию об офисе на Краснопресненской набережной в Москве, в котором якобы подделывают подписи в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, говорится на сайте МВД.
Обновлено в 15:04
Политика
Песков: Трамп эмоционально ответил на приглашение на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на приглашение российского лидера Владимира Путина посетить в 2020 году парад в честь 75-летия Победы.
Обновлено в 14:43
Политика
Медведчук заявил, что никогда не был и не будет посредником Зеленского
Главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не намерен играть для президента Украины Владимира Зеленского роль посредника на переговорах с Россией.
Обновлено в 07:47
Политика
Депутат Гаврилов отреагировал на запрет на посещение Грузии
Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал введенный против него запрет на въезд в Грузию.
Обновлено в 15:13
Автоспорт
Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался
Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32