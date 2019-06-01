Футбол
«Уфа» проиграла австрийскому «Хорну» в товарищеском матчеSport24.ru 13:57
«Уфа» проиграла австрийскому клубу «Хорн» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу австрийцев. Единственный гол в составе российской команды забил Данила Емельянов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Обновлено в 15:59
Здоровье
Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
«Калашников» представил беспилотник-камикадзе
«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Обновлено в 14:41
Гаджеты
В сеть утекли характеристики смартфона Honor 9X
Довольно надежный искатель утечек RODENT950 поделился подробностями о смартфоне Honor 9X, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 11:41
Политика
Премьер Франции допустил отмену санкций против России
Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:27
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на сотрудников ДПС в Грозном
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на сотрудников ДПС в Грозном.
Обновлено в 05:50
Гаджеты
Intel показала на видео свою первую видеокарту
О первой видеокарте от Intel не раз появлялись слухи, но они сразу опровергались.
Обновлено в 04:14
Игры
Blizzard провела для сотрудников закрытую презентацию Diablo 4
Blizzard провела для своих сотрудников закрытую презентацию предстоящей игры Diablo 4. Об этом сообщило французское издание Le Monde.
Обновлено в 09:30
Общество
В Госдуме широко обсудили качество российского образования
Место для дискуссий Проведение парламентских слушаний по обсуждению наиболее важных и актуальных проблем стало одной из "фишек" в работе Госдумы седьмого созыва.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Политика
У парламента Грузии продолжается акция протеста
Обновлено в 15:53
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Технологии
МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.
Обновлено в 13:51
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым
Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Валентин Гафт винит себя в смерти дочери
Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.
Обновлено в 13:20
Политика
Болтон обсудил с Патрушевым Украину и Венесуэлу
Украина, контроль над вооружениями и Венесуэла стали темами переговоров между советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
Обновлено в 15:42
Футбол
Бывший футболист «Спартака» Промес стал игроком «Аякса»
Обновлено в 14:22
Политика
В Иране прокомментировали новые американские санкции
«Решение США ввести дополнительные санкции против Ирана являются новым свидетельством того, что США продолжают враждебные действия против иранского народа и его лидеров», — цитирует его RT.
Обновлено в 17:03
Общество
Основатель компании «Вимм-Билль-Данн» решил не возвращаться в Россию
Один из основателей компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили решил не возвращаться в Россию до тех пор, пока не решится вопрос с делом, из-за которого сотрудники ФСБ провели обыски в его музее "Собрание" на Солянке.
Обновлено в 07:05
Политика
В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), нардеп Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил на русском языке.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
В МИД РФ напомнили США о Карибском кризисе
Развертывание США ракетных комплексов наземного базирования вблизи границ России может привести к противостоянию, сравнимому с Карибским ракетным кризисом 1962 года, заявил сегодня, 24 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Обновлено в 09:53
Политика
Мэй назвала преимущество членства России в Совете Европы
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что благодаря членству России в Совете Европы международное сообщество сможет привлечь ее «к ответственности за нарушение прав человека».
Обновлено в 16:56
Происшествия
Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек
При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.
Обновлено в 09:30
Технологии
Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета
Любой клиент может выбрать себе до 2 тысяч минут телефонных разговоров и трафик мобильного интернета от 1 Гб до бесконечности.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
В ДНР призвали мировое сообщество заставить Киев прекратить обстрелы
Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики продолжают наносить удары по инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения Донбасса и призвал мировое сообщество принудить Киев к миру и прекратить обстрелы.
Обновлено в 15:39
Культура
Артисты МХАТа вступились за Доронину
Обновлено в 15:57