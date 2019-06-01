Футбол

«Уфа» проиграла австрийскому «Хорну» в товарищеском матчеSport24.ru 13:57

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«Уфа» проиграла австрийскому клубу «Хорн» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу австрийцев. Единственный гол в составе российской команды забил Данила Емельянов.
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«Уфа» проиграла австрийскому «Хорну» в товарищеском матче

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