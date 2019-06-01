Футбол
«Уфа» проиграла австрийскому «Хорну» в товарищеском матчеSport24.ru вчера в 13:57
«Уфа» проиграла австрийскому клубу «Хорн» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу австрийцев. Единственный гол в составе российской команды забил Данила Емельянов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 00:05, Вашингтон
Футбол
«Барселона» поздравила Месси с днем рождения
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Тереза Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у инициативы возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) есть ряд преимуществ.
Обновлено вчера в 23:54
Спорт
Российские стрелки Черноусов и Ломова выиграли золото Европейских игр
Обновлено вчера в 07:15
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП".
Обновлено вчера в 16:48
Музыка
«ВКонтакте» объявила инди-музыкантов, которые выступят на VK Fest
"ВКонтакте" и Радио Рекорд объявили инди-музыкантов, которые выступят на "Зеленой сцене" VK Fest.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
Известного дзюдоиста Евгения Кушнира застрелили в Тольятти
Как уточняет редакция портала TltGorod в голову дзюдоиста был произведен выстрел из травматического оружия, а его приятель с ножевыми ранениями был экстренно госпитализирован и сейчас за его жизнь борются врачи.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы США
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка состоялась, несмотря на угрозы со стороны США.
Обновлено вчера в 14:07
Экономика
Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года
Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Казахстане после серии взрывов боеприпасов эвакуируют жителей
В городе Арысь Туркестанской области Казахстана на складах боеприпасов воинской части произошла серия взрывов.
Обновлено вчера в 05:59
Футбол
Бузова предложила Глушакову работу
Обновлено вчера в 23:01
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Белый дом не позволил советнице Трампа дать показания перед конгрессом
Конфликт между Трампом и мужем советницы начался после того, как Джордж Конуэй написал в Twitter, что президент США подходит под диагностические показатели нарциссического расстройства личности.
Обновлено в 00:03
Энергетика
В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территории
20 июня концерн «Белнефтехим» отметил, что на территории Белоруссии в трубопроводах находится около 630 тыс. т загрязненной органическими хлоридами нефти.
Обновлено вчера в 07:48
Армия и оружие
Корабли Каспийской флотилии проверят на боеготовность
В рамках внезапной проверки боеготовности корабли Каспийской флотилии проведут ряд обстрелов морских, береговых и воздушных целей, рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Гороскоп на 23 июня: Раки, ваше чутье поможет вам сделать верный выбор
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 22 июня в 20:00
Авто
Британец разогнал трактор до 167 километров в час
Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".
Обновлено вчера в 22:36
Энергетика
Европа начала отказываться от угля из России
Стоимость угля из России в Европе снизилась до минимальных показателей за последние три года, пишут «Ведомости».
Обновлено вчера в 03:54
Происшествия
СМИ узнали о незаконном семейном бизнесе следователя по делу Голунова
Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
Специалисты заключили, что за последние 10 лет обозначенный средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом нарастив расходы на продукты питания.
Обновлено вчера в 09:16
Авто
В Новосибирске продают редчайшую ГАЗ-3111 «Волгу» с мотором Toyota
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Украина в ПАСЕ намерена добиваться санкций против российской делегации
Напомним, что в ночь на вторник после обсуждения, занявшего около девяти часов, ПАСЕ приняла резолюцию, по которой ассамблея приглашает РФ принять участие в заседаниях.
Обновлено вчера в 20:48
Кино
«Игра престолов» обвиняется в плагиате индийского сериала
Создателей знаменитого на весь мир сериала "Игры престолов" обвинили в плагиате сцены из индийского телефильма.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Обновлено вчера в 21:34
Космос
«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 01:31
Армия и оружие
В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника
Проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) начал Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО «Ил»).
Обновлено вчера в 22:14
Наука
Музыка помогает старшеклассникам лучше усваивать школьные дисциплины
Канадские специалисты выяснили, что старшеклассники, посещавшие с ранних лет уроки музыки, на экзаменах по естественным наукам, математике и английскому языку показывают лучшие результаты, чем их менее «музыкальные» сверстники.
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии
В интервью «Известиям» Бурджанадзе заявила, что за антироссийской истерией в Грузии стоят силы, подконтрольные бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который, в свою очередь, действует в интересах заокеанских спецслужб.
Обновлено вчера в 19:39