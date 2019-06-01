Футбол
«Уфа» проиграла австрийскому «Хорну» в товарищеском матчеSport24.ru 13:57
«Уфа» проиграла австрийскому клубу «Хорн» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу австрийцев. Единственный гол в составе российской команды забил Данила Емельянов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:19, Вашингтон
Политика
Премьер Франции допустил отмену санкций против России
"Санкции — не постоянный режим" В ходе совместной пресс-конференции Филипп заявил, что не считает санкции против России чем-то постоянным, и отметил, что их можно отменить в любой момент.
Обновлено в 11:25
Политика
ПАСЕ начала обсуждать 222 поправки к проекту по российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы начала обсуждение 222 поправок к проекту доклада, представляющего российской делегации возможность приехать на июньскую сессию ПАСЕ.
Обновлено в 14:46
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Политика
В Грузии надеются на решение вопроса авиасообщения с Россией
Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что грузинские авиакомпании соответствуют «всем высоким стандартам безопасности», и выразила надежду на «положительное решение» вопроса с авиасообщением с Россией.
Обновлено в 15:13
Политика
Трамп объявил о введении санкций против лидера Ирана
США вводят санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Обновлено в 12:09
Здоровье
Туристка сломала ноготь в отпуске и заплатила 2,5 тысячи долларов за его лечение
Туристка из Австралии сломала ноготь в отпуске и заплатила 2,5 тысячи долларов за его лечение.
Обновлено в 15:01
Футбол
Глушаков описал «Спартак» тремя словами
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.
Обновлено в 13:18
Экономика
Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля
Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек и составит 2,04 рубля за км. Об этом 24 июня сообщили в Минтрансе.
Обновлено в 15:54
Культура
Артисты МХАТа вступились за Татьяну Доронину
Обновлено в 10:45
Политика
Как Украина покидает ПАСЕ: последний перформанс Березы
Во время интервью ведущей с вице-спикером Верховной рады Ириной Геращенко на сессии ПАСЕ, российскую журналистку толкнули и оскорбили представители украинской делегации Борислав Береза и редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.
Обновлено в 14:50
Политика
Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Технологии
МТС поменял логотип и слоган впервые за 13 лет
Предыдущий логотип и слоган компании продержались 13 лет: в 2006 году МТС сменила логотип с буквами на желтом фоне на белое яйцо.
Обновлено в 14:13
Политика
Соловьев возмутился попаданием в список пропагандистов РФ в ПАСЕ
Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил свое попадание в список российских пропагандистов в ПАСЕ.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела на складе боеприпасов в Казахстане
Жители расположенного в Туркестанской области Казахстана города Арыс вынуждены были в понедельник с утра спешно покинуть его пределы из-за мощных взрывов на примыкающей воинской части.
Обновлено в 03:27
Спорт
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо
Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года примут итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено в 12:06
Футбол
Дани Алвес может продолжить карьеру в «Фенербахче»
По информации Fanatik, 36-летний футболист может продолжить карьеру в «Фенербахче».
Обновлено в 08:20
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Здоровье
Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья
Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.
Обновлено в 11:20
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Разведка США пока не заметила «вмешательства» в выборы 2020 года
Ранее президент США Дональд Трамп выразил намерение обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным обвинения РФ во «вмешательстве» в выборы 2016 года.
Обновлено в 15:35
Общество
Опубликован рейтинг самых наркозависимых регионов России
Представители организации «Трезвая Россия» составили рейтинг регионов страны за 2018 год, в которых наркотики распространены больше всего.
Обновлено в 01:26
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери
Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Москвичей угостили отравленной газировкой
В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.
Обновлено в 15:25
Авто
Названы регионы России с самой большой долей автомобилей Lada
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Валентин Гафт винит себя в смерти дочери
Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.
Обновлено в 13:20
Общество
Эксперимент по маркировке одежды пройдет с 27 июня по 30 ноября
Эксперимент по маркировке одежды (блузки, пальто, полупальто, куртки и другие) и некоторых позиций легкой промышленности (постельное, столовое белье и другое) пройдет с 27 июня по 30 ноября.
Обновлено в 15:42
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Политика
Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.
Обновлено в 07:33