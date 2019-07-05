Футбол

«Уфа» проиграла «Виктории» в товарищеском матчеСпорт-Экспресс 10:50

"Уфа" проиграла "Виктории" в рамках контрольного матча на учебно-тренировочном сборе в Австрии – 0:1. Единственный гол встречи забил Лукаш Гейда.
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«Уфа» проиграла «Виктории Пльзень» в контрольном матче

Sport24.ru10:47

«Уфа» в контрольном матче уступила чешской «Виктории»

Горобзор.ру11:08

Товарищеские матчи. «Краснодар» – «Урал», «Рубин» против «Тамбова», «Динамо» играет со «Слованом»

Sports.ru06:15

«Уфа» уступила «Виктории» в товарищеском матче

Матч ТВ10:55

«Уфа» уступила «Виктории» в товарищеском матче

Sportbox.RU10:55

«Уфа» проиграла «Виктории» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс10:50

«Уфа» проиграла чешской «Виктории» в товарищеском матче

РИА Новости11:04
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:25, Вашингтон
Гаджеты

Из-за низкого спроса на iPhone Apple выплатила Samsung $683 млн

По сообщениям сетевых источников, Apple выплатила Samsung 800 млрд вон (приблизительно $683 млн), чтобы покрыть стоимость OLED-панелей, заказы на которые оказались ниже, чем предусматривала договорённость.
Обновлено в 11:12
Происшествия

В Москве задержали сотрудников «Вымпела», «Альфы» и управления «К» ФСБ

В четверг были задержаны шесть сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, в том числе сотрудник группы спецназначения "Вымпел", три сотрудника специального подразделения "Альфа" и два офицера управления "К" ФСБ.
Обновлено в 07:46
Политика

Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера

Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Борис Корчевников не мог ходить после трепанации черепа

Обновлено в 11:30
Игры

«Яндекс» учредил конкурс по разработке игр для ZX Spectrum

«Музей Яндекса» объявил конкурс на разработку игр для ZX Spectrum — культового домашнего компьютера, пользовавшегося огромной популярностью в том числе и в нашей стране.
Обновлено в 05:12
Политика

Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы

В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Петербурге оштрафовали четверых человек за поджог офисов СМИ

Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал четверых человек за поджог в 2018 году петербургской редакции телеканала НТВ и офиса "Федерального агентства новостей", уголовное дело прекращено, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.
Обновлено в 09:58
Политика

Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17

Украинские спецслужбы в конце июня якобы провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха, утверждают западные СМИ.
Обновлено вчера в 13:38
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Тела погибших подводников доставили в Петербург

Тела подводников, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, доставили в Санкт-Петербург, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в транспортных структурах Северо- Западного федерального округа.
Обновлено в 09:01
Футбол

«Рубин» арендовал у «Динамо» Маркова

Обновлено в 09:41
Футбол

ФИФА увеличит количество сборных на женском ЧМ до 32 команд

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает возможность расширения состава участников женского мирового первенства с 24 до 32 команд.
Обновлено в 11:42
Политика

Зеленский выступил в Донбассе на русском языке

Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.
Обновлено в 10:41
Кино

Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки

Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено вчера в 01:01
Космос

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный

Сегодня, 5 июля, в 14:41 по амурскому времени с космодрома Восточный успешно стартовала ракета «Союз 2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».
Обновлено в 01:44
Происшествия

В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке

Обновлено в 11:23
Энергетика

«Газпром» достроит соцобъекты в Астраханской области на 4 млрд рублей

Компания "Газпром" достроит в Астраханской области социальные объекты, инвестиции в которые оцениваются в 4 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
Общество

Телефоны в школах хотят запретить

В российских школах могут запретить мобильные телефоны - об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщив, что соответствующее предложение уже разрабатывается.
Обновлено в 06:56
Политика

Путин и Папа Римский обменялись подарками

В Апостольском дворце Апостольской библиотеке в Ватикане недавно прошла встреча президента России Владимира Путина и Папы Римского.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия

Суд арестовал владельца «Домашних денег»

Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Американский миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Семь человек погибли при крушении вертолета, который следовал в США с Багамских островов, передаёт агентство Associated Press.
Обновлено в 01:16
Общество

Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки

Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
Обновлено в 01:34
Происшествия

Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Общество

В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников

Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
Обновлено в 02:54
Политика

У задержанного помощника полпреда Цуканова нашли польский паспорт и спецаппаратуру

Обновлено в 08:55
Теннис

Россиянин Хачанов вылетел с Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от испанца Роберто Баутиста-Агута в матче третьего круга Уимблдона.
Обновлено в 09:50
Происшествия

В центре Екатеринбурга загорелся шестиэтажный жилой дом

В Екатеринбурге на улице Вайнера горит шестиэтажный жилой дом.
Обновлено в 09:49
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