Беленов за одну минуту получил две карточкиЧемпионат 09:21

На четвёртой добавленной к основному времени минуте матча главный арбитр встречи Виталий Мешков показал Беленову жёлтую карточку, а затем и красную. «Уфа» к этому моменту провела все три замены, поэтому запасной голкипер команды Юрий Шафинский не смог выйти на поле.

Беленов за одну минуту получил две карточки

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