Футбол

«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в РПЛREGNUM 09:27

Томь — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России. Переходный турнир, сегодня
Стадион «Труд»
Алексей Гасилин
11′
41′
Ионуц Неделчару
46′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
Исламну Абдулавов
Ислам Тлупов
65′
Никита Каккоев
Антон Макурин
70′
70′
Дмитрий Сысуев
Вячеслав Кротов
71′
Сильвестр Игбоун
80′
Иван Пауревич
Веролюб Салатич
Алексей Гасилин
Станислав Крапухин
86′
90′
Вячеслав Кротов
90′+4′
Александр Беленов
90′+5′
Александр Беленов
Футбольный клуб «Уфа» уступил с минимальным счетом команде «Томь» во втором стыковом матче за право участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Игра прошла на поле томского стадиона «Труд» и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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