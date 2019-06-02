«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в РПЛREGNUM 09:27

Футбольный клуб «Уфа» уступил с минимальным счетом команде «Томь» во втором стыковом матче за право участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Игра прошла на поле томского стадиона «Труд» и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в РПЛ

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