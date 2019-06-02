Футбол

«Томь» не спасло даже удаление БеленоваСпорт-Экспресс 09:55

Томь — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России. Переходный турнир, сегодня
Стадион «Труд»
Алексей Гасилин
11′
41′
Ионуц Неделчару
46′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
Исламну Абдулавов
Ислам Тлупов
65′
Никита Каккоев
Антон Макурин
70′
70′
Дмитрий Сысуев
Вячеслав Кротов
71′
Сильвестр Игбоун
80′
Иван Пауревич
Веролюб Салатич
Алексей Гасилин
Станислав Крапухин
86′
90′
Вячеслав Кротов
90′+4′
Александр Беленов
90′+5′
Александр Беленов
Поскольку все замены были исчерпаны, в ворота встал форвард Кротов, и даже успел сыграть на выходе. 1:0 в пользу "Томи" – и "Уфа" по сумме двух матчей остается в премьер-лиге.
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