Футбол
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лигеРИА Новости 08:59
Алексей Гасилин
|11′
|41′
Ионуц Неделчару
|46′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
Исламну Абдулавов
Ислам Тлупов
|65′
Никита Каккоев
Антон Макурин
|70′
|70′
Дмитрий Сысуев
Вячеслав Кротов
|71′
Сильвестр Игбоун
|80′
Иван Пауревич
Веролюб Салатич
Алексей Гасилин
Станислав Крапухин
|86′
|90′
Вячеслав Кротов
|90′+4′
Александр Беленов
|90′+5′
Александр Беленов
Томь
Расстановка 4‑4‑2
1
Смирнов
3
Эдиев
8
Бугаев
5
Шумских
23
Пенчиков
14
Макурин
61
Ставпец
18
Шалаев
78
Калинский
17
Тлупов
90
Крапухин
31
Беленов
33
Сухов
4
Никитин
17
Живоглядов
5
Йокич
27
Неделчару
6
Салатич
8
Карп
32
Вомбергар
57
Кротов
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 4‑4‑2
Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр. Встреча, прошедшая в Томске, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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