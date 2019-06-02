«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лигеРИА Новости 08:59

Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр. Встреча, прошедшая в Томске, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге

Футбол Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.

Общество Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.

Транспорт В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.

Общество На следующей неделе в Петербург придет жара под 30 градусов 3 июня ожидается +17 градусов тепла, к выходным температура достигнет почти 30 градусов, ночью также сильно холодать не будет.

Кино Кустурица планирует снять фильм о Чингисхане Известный кинорежиссер Эмир Кустурица заявил о своих планах снять фильм, посвященный великому монгольскому завоевателю Чингисхану.

Происшествия На заводе в Дзержинске произошло два взрыва Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что взрывы на заводе "Кристалл" произошли в цехе по производству тротила.

Гаджеты Инсайдеры показали первые фотографии чехлов для смартфона iPhone XI Первые фотографии чехлов для смартфонов iPhone XI от американской корпорации Apple появились в сети.

Хоккей «Бостон» разгромил «Сент-Луис» в третьем матче финала НХЛ "Сент-Луис Блюз" с разгромным счетом проиграл "Бостон Брюинз" в третьем матче финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Наука Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.

Происшествия В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.

Общество В Москву вернется 30-градусная жара В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.

Общество В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.

Происшествия Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.

Политика МИД ответил на претензии Киева в суде ООН Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".

Общество Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Российская балерина Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.

Происшествия Трактор влетел в толпу журналистов в российском регионе На чемпионате по гонкам на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области одна из машин наехала на журналистов.

Единоборства Василий Уткин выступил от имени «московского толстячества» От имени московского толстячества хочу напомнить Андрею Рябинскому, что нет менее здорового питания, чем то, после которого бойцы писают допингом.

Происшествия Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.

Политика Япония раскрыла секретный договор СССР по Курилам По итогам Ялтинской конференции в 1945 году южные части Сахалина и Курильской гряды «отошли СССР», однако Молотов обнаружил спорные формулировки в договоре и обратил внимание, что это может обернуться проблемами против СССР.

Происшествия Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео На кадрах заметно, как водитель внедорожника Toyota Land Cruiser подрезал "Ладу" и встает на полосе перед ней.

Шоу-бизнес Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.