Футбол

«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лигеРИА Новости 08:59

Томь — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России. Переходный турнир, сегодня
Стадион «Труд»
Алексей Гасилин
11′
41′
Ионуц Неделчару
46′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
Исламну Абдулавов
Ислам Тлупов
65′
Никита Каккоев
Антон Макурин
70′
70′
Дмитрий Сысуев
Вячеслав Кротов
71′
Сильвестр Игбоун
80′
Иван Пауревич
Веролюб Салатич
Алексей Гасилин
Станислав Крапухин
86′
90′
Вячеслав Кротов
90′+4′
Александр Беленов
90′+5′
Александр Беленов
Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр. Встреча, прошедшая в Томске, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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