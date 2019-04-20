Футбол
«Уфа» проиграла «Арсеналу», потерпев первое поражение при ЕвсеевеSport24.ru 06:21
«Уфа» потерпела первое поражение при главном тренере Вадиме Евсееве, возглавившем команду 27 марта. «Уфа» с 21 очком в 24 матчах занимает 14-ю строчку, находясь в зоне стыковых матчей. «Арсенал» за счет победы поднялся на 7-ю позицию.
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