Футбол

«Уфа» проиграла «Арсеналу», потерпев первое поражение при ЕвсеевеSport24.ru 06:21

«Уфа» потерпела первое поражение при главном тренере Вадиме Евсееве, возглавившем команду 27 марта. «Уфа» с 21 очком в 24 матчах занимает 14-ю строчку, находясь в зоне стыковых матчей. «Арсенал» за счет победы поднялся на 7-ю позицию.
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Мяч не шел в ворота: ФК «УФА» дома проиграл «Арсеналу» из Тулы

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ФК «Уфа» проиграл «Арсеналу» на домашнем поле

Башинформ06:23

«Уфа» потерпела первое поражение при Евсееве, проиграв «Арсеналу»

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Евсеев впервые проиграл, «Арсенал» рвется в еврокубки

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Аджоев: матч в Уфе получился тяжёлым, никто и не настраивался на лёгкую прогулку

Чемпионат06:52

РПЛ. «Арсенал» в гостях обыграл «Уфу» и вплотную приблизился к пятерке лидеров чемпионата

Бомбардир.ру06:24
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Двое подростков ранены при стрельбе в Москве

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Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется

Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
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Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
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Происшествия

Полицейские устроили драку в московском баре

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Происшествия

В центре Кабула произошли взрыв и стрельба

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Происшествия

Из-за пожаров в Забайкалье пострадали более 400 человек

Обновлено в 09:49
Политика

Лукашенко: война научила белорусов держать порох сухим

По словам Лукашенко, события военных лет научили белорусов «порох держать сухим».
Обновлено в 09:25
Политика

В Сети появилось видео выдачи денег «массовке» Порошенко

В Сети появилось видео выдачи денег "массовке" президента Украины Петра Порошенко, присутствовавшей на его дебатах с оппонентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:17
Политика

Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса

Обновлено в 08:34
Культура

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Транспорт

Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов

В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.
Обновлено вчера в 07:58
Футбол

Боярский считает, что Семак должен возглавить сборную России

Боярский верит в настрой Сергея Семака, что тот сможет мобилизовать команду.
Обновлено в 08:44
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Авто

Названы 10 кроссоверов, которые не подведут на бездорожье

Специалисты популярного зарубежного издания подготовили рейтинг, в котором рассказали о 10 кроссоверах, способных не подвести своего владельца при движении по бездорожью.
Обновлено в 09:10
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Авто

Ford представил новый Mustang 2.3L High Performance Package

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Политика

В Австрии оценили ущерб от санкций против России

Экономические санкции против России нанесли огромный ущерб бизнесу в Австрии и в Европе в целом.
Обновлено в 10:25
Авто

Вариации кроссовера Renault Arkana раскрыты до премьеры

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), размещённое Росстандартом в открытом доступе, позволяет судить о модификациях, которые к лету будут предложены покупателям паркетника Renault Arkana.
Обновлено вчера в 08:59
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова занял место бестселлера японской марки в Индии.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Двух школьниц задержали за организацию массового убийства

В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
Обновлено в 06:56
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
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Общество

Фотограф Галина Кмит скончалась на 88-м году жизни

Обновлено в 10:26
Энергетика

Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть

Председатель госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия планирует обсудить с ПАО "Транснефть" компенсацию за некачественную нефть.
Обновлено в 10:27
Экономика

Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов

Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Авто

Комфортный салон и спорный внешний вид – ТОП-10 необычных автомобилей

Обновлено в 07:17
Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
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Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей).
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Общество

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до 25 градусов

Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

Гендиректора Пулково обвинили в загрязнении реки в Петербурге

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Шоу-бизнес

Саша Савельева рассказала, почему выглядит, будто не рожала

35-летняя певица Саша Савельева, которая недавно впервые стала мамой, рассказала, почему выглядит так, будто не рожала.
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