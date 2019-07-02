Футбол

«Уфа» продала Пауревича в «Зандхаузен»Советский спорт 05:19

Полузащитник Уфы Иван Пауревич продолжит карьеру в Зандхаузене, который выступает во второй бундеслиге, сообщает официальный сайт российского клуба.
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«Уфа» объявила об уходе Пауревича

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«Уфа» продала Пауревича в «Зандхаузен»

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Пауревич перешел из «Уфы» в «Зандхаухен»

РИА Новости05:38

Полузащитник «Уфы» Пауревич перешел в клуб второй Бундеслиги

Sport24.ru05:20

Полузащитник «Уфы» продолжит карьеру в Германии

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Полузащитник «Уфы» продолжит карьеру в Германии

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Иван Пауревич покинул «Уфу»

Спорт-Экспресс05:06
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В центре Москвы нашли клад из монет XIX-XX веков

Московские археологи при раскопках реконструируемого Костянского переулка в центре столицы нашли клад монет времен Николая II, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.
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Четверо ранее пропавших без вести найдены живыми в Иркутской области

В Иркутской области нашли живыми четверых людей, которые считались пропавшими без вести в результате паводка в регионе.
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"В части мер, направленных на предотвращение производства и оборота контрафактной минеральной воды, Роспотребнадзором подготовлено и направлено в Минпромторг предложение по введению маркировки контрольными (идентификационными) знаками минеральной воды", - говорится в документах.
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«Зенит» объявил об уходе Новосельцева

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Экономика

Гордеев утвердил проведение паспортизации земель в России

Заместитель главы правительства Алексей Гордеев утвердил дорожную карту по созданию брендов экологически чистой продукции, в рамках которой в России будет проведена паспортизация земель сельхозназначения.
Обновлено в 08:46
Транспорт

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию

Ранее российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля.
Обновлено в 02:19
Спорт

Летняя Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге

На летней Универсиаде в Казани, проходившей шесть лет назад, россияне и вовсе собрали впечатляющую коллекцию из 292 наград — это стало абсолютным рекордом соревнований.
Обновлено в 09:49
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СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ

Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
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Страны НАТО готовят условия для приведения к власти подконтрольные Западу режимы в ряде стран Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам предложил ввести уголовную ответственность за демпинг и срыв торгов в ходе реализации нацпроектов.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В Петербурге число отравившихся шавермой достигло 53 человек

Число пострадавших от отравления шавермой в Петербурге по данным на 2 июля превысило 50 человек.
Обновлено в 09:41
Гаджеты

Дешевый камерофон Xiaomi CC9e за 189 долларов представлен официально

Сегодня компания Xiaomi, наконец, официально представила смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e, а в данной заметке речь идет о более доступной модели новой линейки.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

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Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
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Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.
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Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»

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Редкую модель Nissan Skyline GT-R Nismo, выпущенную в 1990 году, выставили на онлайн-аукционе.
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Националисты установили виселицы у здания горсовета Харькова и повесили на них чучела местных депутатов.
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Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте вместе с детьми провели день в знаменитом парке Walt Disney World в Орландо.
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Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
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