Футбол
«Уфа» продала Пауревича в «Зандхаузен»Советский спорт 05:19
Полузащитник Уфы Иван Пауревич продолжит карьеру в Зандхаузене, который выступает во второй бундеслиге, сообщает официальный сайт российского клуба.
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Авто
Составлен рейтинг кроссоверов с лучшей остаточной стоимостью
В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости таких популярных моделей, как Kia Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми в апреле 2016 года.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Теннис
Кузнецова не смогла выйти во второй круг Уимблдона
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Украинские силовики попытались атаковать позиции ДНР и понесли потери
Обновлено в 09:51
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Путешествия
В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма
Обновлено вчера в 08:37
Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
Обновлено в 08:40
Происшествия
В центре Москвы нашли клад из монет XIX-XX веков
Московские археологи при раскопках реконструируемого Костянского переулка в центре столицы нашли клад монет времен Николая II, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Четверо ранее пропавших без вести найдены живыми в Иркутской области
В Иркутской области нашли живыми четверых людей, которые считались пропавшими без вести в результате паводка в регионе.
Обновлено в 08:53
Экономика
Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду
"В части мер, направленных на предотвращение производства и оборота контрафактной минеральной воды, Роспотребнадзором подготовлено и направлено в Минпромторг предложение по введению маркировки контрольными (идентификационными) знаками минеральной воды", - говорится в документах.
Обновлено в 08:44
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Новосельцева
Обновлено в 09:36
Экономика
Гордеев утвердил проведение паспортизации земель в России
Заместитель главы правительства Алексей Гордеев утвердил дорожную карту по созданию брендов экологически чистой продукции, в рамках которой в России будет проведена паспортизация земель сельхозназначения.
Обновлено в 08:46
Транспорт
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию
Ранее российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля.
Обновлено в 02:19
Спорт
Летняя Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге
На летней Универсиаде в Казани, проходившей шесть лет назад, россияне и вовсе собрали впечатляющую коллекцию из 292 наград — это стало абсолютным рекордом соревнований.
Обновлено в 09:49
Происшествия
СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ
Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Россия обвинила НАТО в подготовке «цветных революций»
Страны НАТО готовят условия для приведения к власти подконтрольные Западу режимы в ряде стран Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Обновлено в 10:52
Политика
Медведев предложил уголовное наказание за срыв торгов по нацпроектам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам предложил ввести уголовную ответственность за демпинг и срыв торгов в ходе реализации нацпроектов.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Петербурге число отравившихся шавермой достигло 53 человек
Число пострадавших от отравления шавермой в Петербурге по данным на 2 июля превысило 50 человек.
Обновлено в 09:41
Гаджеты
Дешевый камерофон Xiaomi CC9e за 189 долларов представлен официально
Сегодня компания Xiaomi, наконец, официально представила смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e, а в данной заметке речь идет о более доступной модели новой линейки.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
В Крыму развернули «Панцири-С» и С-400 для проверки боевой готовности
По словам Астафьева, в проверке боевой готовности задействованы соединения четвертой армии ВВС и ПВО Южного военного округа, которые являются подразделениями противовоздушной обороны.
Обновлено в 08:43
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.
Обновлено в 08:39
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Авто
Редкая модель Nissan Skyline GT-R Nismo Edition выставлена на аукционе
Редкую модель Nissan Skyline GT-R Nismo, выпущенную в 1990 году, выставили на онлайн-аукционе.
Обновлено в 05:47
Политика
Харьковских депутатов «повесили» у здания горсовета
Националисты установили виселицы у здания горсовета Харькова и повесили на них чучела местных депутатов.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Орбакайте и Киркоров с детьми побывали в Диснейленде
Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте вместе с детьми провели день в знаменитом парке Walt Disney World в Орландо.
Обновлено в 07:22
Общество
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено в 08:33