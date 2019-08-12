Футбол
«Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу КруговогоГоробзор.ру вчера в 10:47
По информации источника, клуб из Башкирии принял предложение ЦСКА о трансфере игрока. Теперь московскому клубу предстоит договориться с Круговым об условиях личного контракта. Если договоренность по этому вопросу будет достигнута, то переход состоится.
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Гендиректор «Уфы» рассказал об интересе к Круговому со стороны «Зенита» и ЦСКА
RT на русскомвчера в 11:22
Газизов – о трансфере Кругового в ЦСКА: «Предложение от армейцев есть. Больше ничего не комментирую»
Спорт-Экспрессвчера в 10:56
Гендиректор «Уфы» о Круговом: «Есть предложения от ЦСКА и „Зенита“. Мы ничего не решили»
Sports.ruвчера в 11:20
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