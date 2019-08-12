Футбол

«Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу КруговогоГоробзор.ру вчера в 10:47

По информации источника, клуб из Башкирии принял предложение ЦСКА о трансфере игрока. Теперь московскому клубу предстоит договориться с Круговым об условиях личного контракта. Если договоренность по этому вопросу будет достигнута, то переход состоится.
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Источник: «Уфа» приняла предложение ЦСКА по Круговому

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