Футбол

«Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу КруговогоЧемпионат 10:15

Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу защитника Данила Кругового. Теперь московскому клубу надо договориться об условиях личного контракта с игроком. Если стороны достигнут соглашения, то трансфер состоится.
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В «Уфе» подтвердили интерес к Круговому со стороны ЦСКА и «Зенита»

Sport24.ru10:29

Гендиректор «Уфы» рассказал об интересе к Круговому со стороны «Зенита» и ЦСКА

RT на русском11:22

Источник: «Уфа» приняла предложение ЦСКА по Круговому

Матч ТВ11:20

«Уфа» согласилась продать Кругового ЦСКА

Metaratings11:03

Газизов – о трансфере Кругового в ЦСКА: «Предложение от армейцев есть. Больше ничего не комментирую»

Спорт-Экспресс10:56

Гендиректор «Уфы» о Круговом: «Есть предложения от ЦСКА и „Зенита“. Мы ничего не решили»

Sports.ru11:20

«Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу Кругового

Чемпионат10:15
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:52, Вашингтон
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

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Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.
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СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Экономика

СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты

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Происшествия

Россиянка хотела вывезти в Китай 2 кг золота в кроссовках

Обновлено в 12:22
Происшествия

В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку

Обновлено в 20:41
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Минздрав назвал регионы с наибольшим числом детей с ожирением

Минздрав назвал регионы, где больше всего детей в возрасте до 14 лет страдают от ожирения.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Культура

Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка

Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.
Обновлено в 11:14
Политика

Госдума проведёт внеочередное заседание после массовых протестов

В понедельник, 12 августа, стало известно, что 19 августа Совет Госдумы проведёт внеочередное заседание по вопросу вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие

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США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Политика

Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено в 14:47
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Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено в 10:35
Кино

В новом фильме Тарантино нашли киноляп

Напомним, новый фильм Тарантино побил рекорды проката в РФ и СНГ.
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Происшествия

В ДТП на трассе «Лена» в Якутии погибли пять человек

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Обновлено в 19:38
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НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

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Армия и оружие

Сирийская армия ликвидировала трех полевых командиров в Идлибе

Бойцы сирийской армии, которые наступают на форпост бандформирований в городе Хан-Шейхуне, уничтожили трех полевых командиров экстремисткой группировки «Джейш аль-Ахрар» — Абу Мусаба ат-Туниси, Абу Сатифа аль-Баниши и Абу Утада аль-Хомси.
Обновлено в 20:59
Общество

Versace извинился за футболки с неполной картой Китая

Обновлено вчера в 14:25
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Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман

40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
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Названы неудачные самолеты СССР

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Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

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Полиция Швеции проверяет сообщения о подозрительном белом порошке

Шведские полицейские проверяют подозрительный белый порошок, который ранее получили по почте два жителя пригорода столицы страны Стокгольма, передает телеканал SVT.
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Здоровье

Четыре вспышки АЧС выявлены в Сербии

В Сербии более сотни свиней погибли в результате вспышек африканской чумы свиней.
Обновлено в 07:34
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Погодный апокалипсис обрушился на Вену

Обновлено в 17:00
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Пятерых рабочих засыпало грунтом в аэропорту Новосибирска

Обновлено в 06:53
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