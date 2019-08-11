Футбол
«Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу КруговогоЧемпионат 10:15
Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу защитника Данила Кругового. Теперь московскому клубу надо договориться об условиях личного контракта с игроком. Если стороны достигнут соглашения, то трансфер состоится.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:42, Вашингтон
Армия и оружие
Норвежские истребители заинтересовались российскими бомбардировщиками
Норвежские истребители F-16 сопровождали два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС во время полета над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.
Обновлено в 12:58
Общество
Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей
В Минпросвещения приняли решение не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности, сообщила глава министерства Ольга Васильева.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Туркменистан приобретет всю линейку автомобилей Aurus
Туркменистан планирует приобрести всю линейку российских автомобилей представительского класса Aurus, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:58
Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено в 01:06
Наука
Учёные вырастили искусственный орган-киборг
Органоидами называют не только структурные компоненты клеток, но и органы, выращенные искусственно.
Обновлено в 13:53
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено в 11:43
Происшествия
В Сарове прошли похороны погибших при взрыве ракеты атомщиков
Похороны пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, прошли в городе Сарове Нижегородской области, сообщил глава администрации города Алексей Голубев, передает ТАСС.
Обновлено в 08:06
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Черногорский нападающий Лука Джорджевич перешел из санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" в московский "Локомотив", сообщается на сайте "красно-зеленых".
Обновлено в 09:38
Наука
Студентов вузов начнет отчислять искусственный интеллект
Студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта.
Обновлено в 04:50
Музыка
Вера Брежнева приняла ЧП с пиротехникой на концерте за задумку
На концерте в Баку у Веры Брежневой вышла из строя пиротехника. Событие случилось в то время, когда певица находилась на сцене.
Обновлено в 07:05
Космос
НАСА готовит для марсианской базы «ядерный чемодан»
Обновлено в 09:51
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долгов
Актрисе Анастасии Заворотнюк грозит новое судебное разбирательство из-за долгов, которое может обернуться для нее закрытием выезда за границу.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
В парке на юге России обнаружили «танк ядерного апокалипсиса»
«Российская газета» называет машину «танком ядерного апокалипсиса». На боевую машину обратили внимание пользователи соцсетей.
Обновлено в 15:19
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:20
Общество
Несколько тысяч демонстрантов парализовали работу аэропорта в Гонконге
Обновлено в 16:09 Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы, поскольку в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих, сообщает The Аssосіатеd Press со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Обновлено в 06:31
Общество
Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней.
Обновлено в 11:37
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»
Эстрадный исполнитель Александр Серов подал исковое заявление к Первому каналу и производителю шоу «Пусть говорят» — компании «Директ».
Обновлено в 11:16
Политика
ЦИК разъяснила порядок отмены выборов в Мосгордуму
В законодательстве о выборах не предусмотрена процедура прекращения текущей избирательной кампании в Мосгордуму решением Центризбиркома, так как ЦИК не входит в число организаторов выборов в столичную думу.
Обновлено в 13:10
Политика
В Крыму заявили о законном праве на поставку воды с Украины
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено в 14:47
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Футбол
На стадионе во Львове включили песню о любви к Москве
Обновлено в 04:22
Экономика
Россиянина оштрафовали на 128 миллионов за кредит в зарубежном банке
В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.
Обновлено в 02:37
Авто
Chevrolet рассказала о новом рамном внедорожнике TrailBlazer
Рамный внедорожник будет представлен и за пределами КНР, где в модельном ряду он будет располагаться между Chevrolet Tracker/Trax и Equinox.
Обновлено в 06:41