Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу защитника Данила Кругового. Теперь московскому клубу надо договориться об условиях личного контракта с игроком. Если стороны достигнут соглашения, то трансфер состоится.

Армия и оружие Норвежские истребители заинтересовались российскими бомбардировщиками Норвежские истребители F-16 сопровождали два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС во время полета над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.

Общество Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей В Минпросвещения приняли решение не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности, сообщила глава министерства Ольга Васильева.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Политика Туркменистан приобретет всю линейку автомобилей Aurus Туркменистан планирует приобрести всю линейку российских автомобилей представительского класса Aurus, сообщает ТАСС.

Энергетика Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.

Наука Учёные вырастили искусственный орган-киборг Органоидами называют не только структурные компоненты клеток, но и органы, выращенные искусственно.

Происшествия При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.

Происшествия В Сарове прошли похороны погибших при взрыве ракеты атомщиков Похороны пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, прошли в городе Сарове Нижегородской области, сообщил глава администрации города Алексей Голубев, передает ТАСС.

Футбол Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив» Черногорский нападающий Лука Джорджевич перешел из санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" в московский "Локомотив", сообщается на сайте "красно-зеленых".

Наука Студентов вузов начнет отчислять искусственный интеллект Студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта.

Музыка Вера Брежнева приняла ЧП с пиротехникой на концерте за задумку На концерте в Баку у Веры Брежневой вышла из строя пиротехника. Событие случилось в то время, когда певица находилась на сцене.

Шоу-бизнес Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долгов Актрисе Анастасии Заворотнюк грозит новое судебное разбирательство из-за долгов, которое может обернуться для нее закрытием выезда за границу.

Футбол «Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Несколько тысяч демонстрантов парализовали работу аэропорта в Гонконге Обновлено в 16:09 Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы, поскольку в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих, сообщает The Аssосіатеd Press со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Общество Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней.

Общество Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят» Эстрадный исполнитель Александр Серов подал исковое заявление к Первому каналу и производителю шоу «Пусть говорят» — компании «Директ».

Политика ЦИК разъяснила порядок отмены выборов в Мосгордуму В законодательстве о выборах не предусмотрена процедура прекращения текущей избирательной кампании в Мосгордуму решением Центризбиркома, так как ЦИК не входит в число организаторов выборов в столичную думу.

Политика В Крыму заявили о законном праве на поставку воды с Украины Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.

Происшествия В Москве умерла DJ Жанна Рассказова В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.

Политика Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Экономика Россиянина оштрафовали на 128 миллионов за кредит в зарубежном банке В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.