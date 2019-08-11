Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу защитника Данила Кругового. Теперь московскому клубу надо договориться об условиях личного контракта с игроком. Если стороны достигнут соглашения, то трансфер состоится.

Гаджеты В смартфонах нашли уязвимость, которая превращает их в звуковое оружие ИБ-исследователь обнаружил уязвимость в смартфонах, позволяющую злоумышленникам превратить гаджет в некое звуковое оружие - хакер может подключиться к устройству и заставить его проигрывать звуки на разных частотах, представляющие опасность для здоровья человека.

Происшествия Суд арестовал еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Басманный суд Москвы арестовал 20-летнего Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко».

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

Здоровье Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.

Гаджеты Intel готовит игровой PC NUC Phantom Canyon с дискретной графикой Компания Intel работает над новым поколением компьютеров NUC игрового класса под кодовым названием Phantom Canyon (очевидно, наследник семейств Ghost Canyon и Hades Canyon).

Общество Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.

Армия и оружие ПВО авиабазы Хмеймим сбили ударные беспилотники террористов ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии полностью отразили очередную атаку террористов.

Экономика Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии «Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.

Политика Зеленский поручил сменить глав СБУ в трех областях Украины Президент Украины Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову сменить глав ведомства в Волынской, Житомирской и Ровенской областях.

Происшествия В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.

Общество «Миссис Россия-2019» стала жительница Геленджика Победительницей конкурса «Миссис Россия-2019» стала 33-летняя жительница Геленджика и мать двоих сыновей Екатерина Нишанова.

Происшествия Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.

Космос В снегах Антарктиды обнаружили космическую пыль Учёные обнаружили в снегах Антарктиды космическую пыль железа-60 — очень редкого изотопа, который мог попасть на планету только из межзвёздного пространства в космосе.

Общество 19 лет назад затонула подводная лодка «Курск» 10 августа 2000 года по плану учений атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» — совсем молодая по меркам флотской жизни субмарина, неполных шести лет от роду — вышел на учебное задание недалеко от Кольского залива.

Хоккей «Флорида» выведет из обращения номер хоккеиста Луонго Как сообщает официальный сайт «Флориды», клуб выведет из обращения свитер с первым номером, под которым играл завершивший карьеру вратарь команды Роберто Луонго.

Экономика Глава Пенсионного фонда перечислил меры по защите накоплений россиян Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян из одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав.

Политика Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России "В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Общество В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста Из-за протестов 5 августа в аэропорту Гонконга отменили более 200 рейсов.

Общество Москвичи примут участие в третьей проверке системы онлайн-голосования Надежность системы электронного голосования, которая будет впервые в рамках эксперимента использоваться на выборах в Мосгордуму, проверят в третий раз.