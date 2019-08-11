Футбол

«Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу КруговогоЧемпионат 10:15

Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу защитника Данила Кругового. Теперь московскому клубу надо договориться об условиях личного контракта с игроком. Если стороны достигнут соглашения, то трансфер состоится.
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Гендиректор «Уфы» рассказал об интересе к Круговому со стороны «Зенита» и ЦСКА

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«Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу Кругового

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Источник: «Уфа» приняла предложение ЦСКА по Круговому

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