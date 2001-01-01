Футбол

«Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу КруговогоSoccer.ru вчера в 10:22

«Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу защитника Данила Кругового. Московскому клубу осталось договориться с самим футболистом по условиям личного контракта.
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Гендиректор «Уфы» рассказал об интересе к Круговому со стороны «Зенита» и ЦСКА

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Источник: «Уфа» приняла предложение ЦСКА по Круговому

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Спорт-Экспрессвчера в 10:56

Гендиректор «Уфы» о Круговом: «Есть предложения от ЦСКА и „Зенита“. Мы ничего не решили»

Sports.ruвчера в 11:20

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Чемпионатвчера в 10:15
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