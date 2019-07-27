Футбол

«Уфа» примет «Крылья Советов» в матче 3-го тура РПЛНева Спорт вчера в 21:04

«Уфа» в третьем туре чемпионата России примет самарские «Крылья Советов». Игра будет проходить в Уфе сегодня, 27 июля, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна здесь.
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