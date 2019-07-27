Футбол
«Уфа» примет «Крылья Советов» в матче 3-го тура РПЛНева Спорт вчера в 21:04
«Уфа» в третьем туре чемпионата России примет самарские «Крылья Советов». Игра будет проходить в Уфе сегодня, 27 июля, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна здесь.
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Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 05:14
Политика
Представитель Дмитрия Гудкова сообщил о его задержании
Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова задержали, передает 27 июля «РИА Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря Алексея Обухова. на въезде в Москву и везут в ОВД Коптево, сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.
Обновлено в 06:56
Политика
Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero
Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Екатерина Колисниченко раскрыла детали недавних родов
Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко совсем недавно стала мамой.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Рудковская похвасталась поступлением сыновей в МГИМО
Музыкальный продюсер Яна Рудковская похвасталась поступлением сыновей в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
Обновлено в 06:35
Футбол
«Тамбов» сыграет со «Спартаком» и еще два матча премьер-лиги
Обновлено в 01:18
Общество
Дмитрию Тарасову арестовали счета и закрыли выезд за границу
Обновлено вчера в 01:30
Армия и оружие
WSJ: Северная Корея произвела 12 единиц ядерного оружия
По оценкам аналитиков, КНДР произвела 12 единиц ядерного оружия с первой встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая была посвящена демилитаризации.
Обновлено в 06:04
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Два американца признались в убийстве карабинера в Риме
Двое 19-летних туристов из США, задержанных по подозрению в громком убийстве карабинера в одном из центральных районов Рима, признались в содеянном в ходе допроса.
Обновлено в 06:05
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
В строящемся доме полузащитника «Арсенала» Эль-Ненни обнаружен труп
В строящемся загородном доме полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни в Египте обнаружено мертвое неопознанное тело.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Трое детей утонули в Каспийском море
По данным ГУ МЧС по республике, поступило сообщение о том, что в Бабаюртовском районе пропали трое детей, которые купались в море на надувном матрасе.
Обновлено в 06:49
Футбол
Фигу: «„Барселона“ платила мне меньше, чем я заслуживал»
Бывший игрок «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу рассказал о своем скандальном переходе из каталонского клуба в мадридский в 2000 году.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Водитель протаранил бар в Екатеринбурге из-за шампанского
В Екатеринбурге недовольный водитель протаранил входную группу заведения On Bar на улице Радищева, чтобы не платить за бутылку дорогого шампанского.
Обновлено в 06:31
Общество
Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Подмосковье упал в карьер легкомоторный самолет
«Возле деревни Дракино упал в карьер с водой и затонул легкомоторный самолет», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:54
Религия
В Киеве начался крестный ход Московского патриархата
Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.
Обновлено в 06:59
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку до 7,25%
Регулятор допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров Банк России по итогам заседания совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25% годовых.
Обновлено вчера в 06:59
Армия и оружие
В Азербайджане продолжаются поиски пропавшего истребителя МиГ-29
Поиски потерпевшего крушение истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана продолжаются.
Обновлено в 05:19
Футбол
Владелец «Ньюкасла»: для Бенитеса деньги всегда были на первом месте
Владелец «Ньюкасл Юнайтед» Майк Эшли сказал, что бывший главный тренер команды Рафаэль Бенитес не продлил соглашение с клубом, поскольку хотел получать значительно больше.
Обновлено в 04:02
Политика
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Зеленский развлекся на съемках «Лиги смеха» в Одессе
Обновлено в 06:18
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Космос
Запущенная в Японии коммерческая ракета упала в море
Запуск космической ракеты "МОМО-4" в Японии завершился полным провалом - из-за отключения двигателя раньше времени она упала в море.
Обновлено в 04:10
Авто
Volkswagen презентовал бюджетный кроссовер Jetta VS5
Немецкий атвопроизводитель Volkswagen провел официальную презентацию нового бюджетного кроссовера под брендом Jetta, который он будет выпускать совместно с китайским концерном FAW.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд
Жительница США Энн Лоримор установила мировой рекорд, поднявшись на высочайший вулкан Африки Килиманджаро в 89 лет.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией
Ранее сообщалось, что большинство жителей Западной и Восточной Германии хотят улучшения отношений с Россией.
Обновлено в 04:49
Музыка
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено 25 июля в 16:42