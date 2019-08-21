Как ранее сообщал «СЭ» контракт с игроком будет рассчитан на 5 лет. При этом сезон-2019/20 Круговой проведет в аренде в «Уфе», однако у петербургского клуба будет возможность вернуть футболиста в зимнее трансферное окно. Башкирский клуб получит за игрока 2 миллиона евро.

Спорт день за днем

Происшествия В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.

ЖКХ «Теплосеть» проведёт повторные испытания в Невском районе В среду, 21 августа, АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведёт повторные испытания тепловых магистралей в Невском районе города.

Политика WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Кино Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова В театре имени Ермоловой сообщили, что на 80-м году жизни умерла народная артистка России Александра Назарова, пишет «Интерфакс».

Политика Либертарианская партия подала заявку на шествие по бульварам Москвы 31 августа Незарегистрированная Либертарианская партия России (ЛПР) подала заявку о проведении 31 августа шествия по бульварам Москвы в столичную мэрию, сообщил глава ЛПР Сергей Бойко в Facebook.

Здоровье Дмитрий Медведев обсудил с новгородским губернатором пользу лекций по ЗОЖ Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ходе встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым сообщил о лекциях по здоровому образу жизни (ЗОЖ), которые каждый месяц проводятся в регионе.

Общество В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора» В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.

Футбол «Олимпиакос» ставит на оборону в матче с «Краснодаром» Уже сегодня 21 августа в 22:00 по московскому времени в портовом греческом городе Пиреи, Краснодар выйдет на поле стадиона Караискакис против местного топового клуба Олимпиакос в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, и против более чем 32 тысяч зрителей, которые будут поддерживать свою легенду.

Политика Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.

Экономика «Роснефть» перевела новые экспортные контракты из долларов в евро Компания «Роснефть» начала перевод экспортных контрактов на поставку нефтепродуктов на оплату в евро, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.

Политика В Минздраве озвучили масштабы нехватки медперсонала в России Глава Минздрава Вероника Скворцова озвучила данные о нехватке медицинских работников в стране.

Политика Оскорбившего Путина грузинского журналиста уволили с «Рустави 2» Новый гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил об увольнении нескольких известных журналистов, в том числе телеведущего Георгия Габунии, который ранее оскорбил российского президента Владимира Путина в прямом эфире.

Кино Человек-паук покидает киновселенную Marvel Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.

Происшествия Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка Самолет "Уральских авиалиний", летевший из столицы Таджикистана Душанбе в подмосковный "Жуковский", совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия девочки-подростка.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Происшествия Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.

Авто Volkswagen вывел в продажу недорогой кроссовер Jetta VS5 Компания Volkswagen объявила старт продаж нового недорогого кроссовера Jetta VS5.

Происшествия Крыша дома рухнула на мать с ребенком в Новосибирске В жилом доме в Новосибирске крыша обрушилась на женщину и ребенка, которые в этот момент спали в комнате.

Политика Захарова прокомментировала возможность возвращения России в G7 Возможность участия России в саммите обсуждали президенты США и Франции Возможность участия РФ в саммите G7 обсуждали по телефону Дональд Трам и Эммануэль Макрон.

Авто В Сети появилось изображение салона нового Kia Mohave Американское издание Motor1 опубликовало 21 августа изображение интерьера нового кроссовера Kia Mohave, премьера которого состоится в 2020 году.

Технологии Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.