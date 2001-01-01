Главный сказочный персонаж на празднике Нового года, восточнославянский вариант рождественского дарителя. Создание канонического образа Деда Мороза как обязательного персонажа новогоднего - а не рождественского - праздника произошло в советское время и относится к концу 1930-х годов, когда после нескольких лет запрета вновь была разрешена ёлка. Прообразом Деда Мороза является славянское божество - повелитель зимы, холодов и морозов.

Новый год

Главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня года в первый день следующего года. Отмечается многими народами в соответствии с принятым календарём. Начало года с 1 января было установлено римским правителем Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры. В Древнем Риме этот день был посвящён Янусу - богу выбора, дверей и всех начал. Месяц январь получил своё название в честь бога Януса, которого изображали с двумя лицами: одно смотрело вперёд, а другое - назад.