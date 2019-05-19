«Уфа» поздравила Зинченко с победой в Кубке АнглииГазета.Ru 04:15

"Уфа" поздравила украинского полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко с победой в Английской премьер-лиге (АПЛ) и Кубке Англии, сообщает "Советский спорт". Зинченко сыграл в финале Кубка страны, где "Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд" со счетом 6:0.

«Уфа» поздравила Зинченко с победой в Кубке Англии

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