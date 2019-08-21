Футбол
«Зенит» объявил о трансфере Кругового и оставил его в «Уфе»Vprognoze.ru 09:08
«Зенит» объявил о подписании контракта с защитником «Уфы» Данилом Круговым. По версии пресс-службы питерского клуба, Круговой заключил контракт на пять лет. При этом, нынешний сезон Круговой проведет на правах аренды.
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Через сезон в аренду в «Сочи»? Что пишут в соцсетях о трансфере Кругового в «Зенит»
Спорт день за днем08:18
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