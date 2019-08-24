Футбол

Уфа — Зенит 1:0Советский спорт вчера в 11:28

Уфа — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Нефтяник»
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
26′
35′
Магомед Оздоев
46′
Александр Ерохин
Даниил Фомин
53′
Каталин Карп
53′
63′
Александр Ерохин
Далер Кузяев
Данила Емельянов
Оливье Тилль
66′
70′
Эмильяно Ариэль Ригони
Алексей Сутормин
Александр Беленов
76′
Даниил Фомин
79′
83′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
Джемал Табидзе
Павел Аликин
85′
88′
Бранислав Иванович
90′+1′
Ярослав Ракицкий
В матче седьмого тура российской премьер-лиги Уфа дома обыграла Зенит 1:0. Единственный мяч на 79-й минуте провел Даниил Фомин, для которого этот мяч стал первым в сезоне. Зенит потерпел первое поражение в чемпионате-2019/20.
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