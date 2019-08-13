Футбол
«Уфа» подписала воспитанника «Спартака»Bookmaker-ratings.ru 13:27
Пресс-служба «Уфы» объявила о подписании контракта с полузащитником Кириллом Фольмером. Детали сделки пока неизвестны, но контракт с 19-летним хавбеком в башкирском клубе называют «долгосрочным». Фольмер является воспитанником московского «Спартака».
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