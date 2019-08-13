Футбол
«Уфа» подписала воспитанника «Спартака»Bookmaker-ratings.ru 13:27
Пресс-служба «Уфы» объявила о подписании контракта с полузащитником Кириллом Фольмером. Детали сделки пока неизвестны, но контракт с 19-летним хавбеком в башкирском клубе называют «долгосрочным». Фольмер является воспитанником московского «Спартака».
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
Политика
США включили в санкционный список калужский НИИ
Министерство торговли США внесло в санкционный список Калужский радиотехнический научно-исследовательский институт (КНИРТИ),следует из сообщения на сайте Федерального реестра.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес
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Грузинская и российская журналистка, телеведущая и продюсер Тина Канделаки обвинила американскую певицу Кэти Перри в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
Белый дом нашел повод не продлевать СНВ-3
«Попытки России разработать гиперзвуковую крылатую ракету вызывают вопросы по поводу продления СНВ-3 на пятилетний срок», – передает его слова ТАСС.
Обновлено в 13:49
Политика
Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом
Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.
Обновлено в 14:00
Гаджеты
IPhone пролежал на дне озера два дня. Вот что с ним случилось
Обновлено в 07:44
Наука
Ученые объявили о победе над вирусом Эбола
Два экспериментальных препарата против вируса Эболы показали настолько высокую эффективность, что теперь их будут использовать для лечения жителей Демократической Республики Конго.
Обновлено в 04:42
Гаджеты
Samsung представит смартфон с графеновой батареей в течение двух лет
По словам Эвана Бласса, корейский гигант фактически находится на грани представления устройства с графеновой батареей «в следующем или в 2021 году».
Обновлено в 09:31
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
Обновлено в 12:31
Гаджеты
Создатели Snapchat снабдили смарт-очки второй камерой для 3D-эффектов
Новинка отличается обновленным дизайном и наличием второй, дополнительной HD-камеры для съемки фото и видео с эффектом глубины.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Футбол
Дзюба исключил возвращение в «Спартак»
Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что не вернулся бы в «Спартак» даже при наличии предложения от московского клуба.
Обновлено в 14:38
Общество
Минтруд подготовил изменения закона по выплатам пособий на детей
Минтруд РФ подготовил проект изменений в законодательство, которые направлены на изменение параметров доходов семьи с 1,5 кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка, а также повышение срока выплаты этого пособия от 1,5 до 3 лет.
Обновлено в 03:39
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Спорт
Россиянка Мстиева дисквалифицирована на восемь лет за допинг
Обновлено в 10:41
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» достигла 400 тысяч рублей
Средняя заработная плата сотрудника государственной корпорации "Роскосмос" составила в 2018 года 396 тысяч рублей.
Обновлено в 11:06
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Культура
Певец Дельфин потерял сознание на звукозаписывающей студии
Певец Дельфин (Андрей Лысиков) потерял сознание на звукозаписывающей студии. Об этом во вторник, 13 августа, пишет телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 14:18
Футбол
Раскрыты детали контракта Шюррле со «Спартаком»
Обновлено в 11:52
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено вчера в 00:57
Кино
Странные шутки и выдающийся талант: каким был Альфред Хичкок
За свою продолжительную карьеру режиссер создал более 70 кино- и ТВ-произведений, сделал "оскароносными" восьмерых актеров, при этом сам так и остался без заветной награды - лишь незадолго до смерти он получил "утешительный" приз от Американской киноакадемии (Премию имени Ирвинга Тальберга, вручаемую за выдающийся вклад в развитие кинопроизводства).
Обновлено в 14:34
Футбол
«Манчестер Сити» избежал трансферного бана от ФИФА
"Манчестер Сити" не будет наказан трансферным запретом от ФИФА, сообщает в Twitter журналист AP Роб Харрис.
Обновлено в 12:28
Политика
В США назвали главную угрозу для Владимира Путина
Редакционный состав американской газеты The New York Times пишет, что взрыв на военном объекте, расположенном по соседству с селом Ненокса к северо-западу от Северодвинска, показал, что российским властям важнее прикрыть свою спину, чем рассказать миру об опасности.
Обновлено в 00:00
Политика
У Зеленского объяснили решение об увольнении Бессмертного
Решение уволить украинского представителя в подгруппе по политическим вопросам Романа Бессмертного связано с тем, что в настоящий момент идёт процесс формирования наиболее эффективной команды для переговоров в Минске в рамках Трёхсторонней контактной группы по Донбассу.
Обновлено в 13:00
Политика
Памфилова заявила о попытках за деньги обвинить ЦИК «во всех грехах»
Против Центризбиркома ведут целенаправленную кампанию по дискредитации, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания организации, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:43
Общество
И дождь, и ветер, и град, и гроза…
Днем от 4 до 9 м / с, ночью 6-11, местами от 12 до 17 м / с, при грозах ожидаются шквалистые порывы ветра до 25м / с. Температура ночью будет достигать от + 12 до + 17 градусов.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения
Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Минобороны Украины заподозрило Россию в планах нанести ядерный удар
Как сообщило «Радио Свобода» ссылаясь на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина, главное управление разведки Украины (ГУР) смогло разгадать коварные планы России.
Обновлено в 09:57