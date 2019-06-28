Футбол

«Уфа» подписала полузащитника ГиоргобианиBookmaker-ratings.ru 11:26

«Уфа» объявила о подписании хавбека «Чайки» Николая Гиоргобиани. 21-летний атакующий полузащитник подписал долгосрочное соглашение с клубом.
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«Уфа» объявила о подписании Гиоргобиани

Советский спорт08:30

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«Уфа» подписала 21-летнего хавбека «Чайки» Гиоргобиани

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Полузащитник Гиоргобиани перешел в «Уфу»

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:49, Вашингтон
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