Футбол
«Уфа» подписала долгосрочный контракт с воспитанником «Спартака»Sportbox.RU 09:19
Как сообщает пресс-служба башкирского клуба, стороны подписали долгосрочное соглашение. 19-летний хавбек является воспитанником «Спартака».
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
Происшествия
Помогавших при ЧП под Северодвинском медиков направили на обследование
Медики, которые помогали пострадавшим в результате ЧП под Северодвинском, пройдут добровольное профилактическое обследование.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками
Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что она назвала себя блокадницей.
Обновлено в 09:44
Общество
Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Общество
В нескольких районах Башкирии из-за засухи ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в шести районах Башкирии из-за засухи, которая стала причиной потери части урожая.
Обновлено в 09:43
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Общество
Минтруд прокомментировал идею о четырехдневной рабочей неделе
Федерация независимых профсоюзов России выступила с идеей ввести в стране четырехдневную рабочую неделю, сославшись на статью 102 Трудового кодекса о режиме гибкого рабочего времени.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения
Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено в 07:28
Экономика
Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
Рослесхоз из резервного фонда правительства получит почти 1,9 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено в 05:47
Политика
Песков заявил, что Путин обращает внимание на акции протеста в Москве
Российский лидер Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Наука
Ученые разработали распыляемый гидрогель для заживления внутренних ран
Исследователи смогли создать специальный распыляемый гидрогель для заживления внутренних ран, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 09:28
Авто
Минивэн Honda Odyssey получит юбилейную версию
Юбилейная версия обойдется дороже на 2800 долларов (183200 рублей).
Обновлено в 05:14
Происшествия
На Черноморском побережье Краснодарского края загорелся лес
Лес горит в районе бухты Инал на Черноморском побережье Краснодарского края, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено в 09:15
Политика
Суд на Украине отказался арестовать судно «Мрия»
Херсонский городской суд отказал в аресте танкера "Мрия", который подозревают в контрабандной перевозке нефтепродуктов в Крым, сообщила в Telegram так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Людей в Архангельской области вывозят подальше от военного полигона
Людей, судя по информации, должны вывезти поездом в четыре утра 14 августа, чтобы в течение двух последующих часов рядом с военным полигоном никого не было.
Обновлено в 08:37
Происшествия
СПЧ попросил ГП проверить обоснованность возбуждения дела о массовых беспорядках
Сайт Совета по правам человека при президенте РФ распространил сообщение о том, что глава СПЧ Михаил Федотов направил обращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовное дела о массовых беспорядках по следам несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 09:05
Политика
На Украине оценили последствия снижения объёмов торговли с Россией
Введённые между Москвой и Киевом ограничения на двустороннюю торговлю затронули 5,3% экспорта украинских товаров в Россию и 54% импорта российских товаров на Украину.
Обновлено в 09:27
Общество
Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники «Роскосмоса»
Средняя зарплата сотрудника госкорпорации "Роскосмос" составляет 396 тысяч рублей, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год, опубликованном на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 09:35
Космос
«Роскосмос» отчитался о первых успехах в разработке ядерного «буксира»
"Роскомос" завершил первый проект по созданию уникального космического "буксира" на основе ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса, говорится в годовом отчете госкорпорации за прошлый год.
Обновлено в 09:38
Общество
Жителя Красноярского края оштрафовали за пост с оскорблением Путина
Енисейский районный суд Красноярского края оштрафовал на 30 тыс. руб. местного жителя Евгения Носкова за пост во «ВКонтакте» о Владимире Путине.
Обновлено в 09:19
Футбол
«Краснодар» сыграет ответный матч с «Порту» в квалификации ЛЧ
Футбольный клуб «Краснодар» сыграет ответный матч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту».
Обновлено вчера в 21:09
Шоу-бизнес
Ксении Собчак придают уверенности брендовые вещи
Журналистка и политик Ксения Собчак открыто призналась в том, что брендовые вещи придают ей уверенности.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР
В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.
Обновлено в 07:00
Экономика
Из-за новых пошлин США женская одежда подорожает сильнее мужской
Отмечается, что почти 42% ввозимой в США в 2018 году женской одежды и обуви стоимостью $23,5 млрд была из Китая.
Обновлено в 09:47
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника российского генконсульства во Львове персоной нон грата.
Обновлено в 09:43
Политика
В Кремле назвали дату визита Путина во Францию
Президент России посетит Францию 19 августа, где проведет переговоры с лидером республики Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 07:06