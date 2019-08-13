Футбол

«Уфа» подписала долгосрочный контракт с воспитанником «Спартака»Sportbox.RU 09:19

Как сообщает пресс-служба башкирского клуба, стороны подписали долгосрочное соглашение. 19-летний хавбек является воспитанником «Спартака».
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«Уфа» подписала долгосрочный контракт с воспитанником «Спартака»

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«Уфа» объявила о переходе воспитанника «Спартака» Фольмера

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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
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