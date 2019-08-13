Футбол
«Уфа» подписала долгосрочный контракт с воспитанником «Спартака»Sportbox.RU 09:19
Как сообщает пресс-служба башкирского клуба, стороны подписали долгосрочное соглашение. 19-летний хавбек является воспитанником «Спартака».
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
Футбол
Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра
Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС, корреспондент которого находился на борту самолета министра.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировали
Открытое горение на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области ликвидировано на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:42
Футбол
«Манчестер Сити» избежал трансферного бана от ФИФА
"Манчестер Сити" не будет наказан трансферным запретом от ФИФА, сообщает в Twitter журналист AP Роб Харрис.
Обновлено в 12:28
Кино
Жизнь сестёр: Появился первый трейлер фильма «Маленькие женщины»
Появился первый трейлер картины «Маленькие женщины» — экранизации одноименного романа американской писательницы Луизы Мэй Олкотт.
Обновлено в 12:05
Авто
Техасские тюнеры добавят в спорткар Toyota Supra ручную трансмиссию
Техасское авто-ателье European Auto Group работает над ручной трансмиссией для новой Supra. Об этом сообщает портал 32cars.ru.
Обновлено в 08:06
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.
Обновлено в 12:40
Общество
Духи для Клеопатры: историки воссоздали парфюм Древнего Египта
Ученые из Гавайского университета воссоздали парфюмерное средство, которым пользовались в Древнем Египте две тысячи лет назад.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Футбол
Дзюба рассказал, cколько у него телефонов
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба объяснил, зачем ему нужен второй телефон.
Обновлено в 12:36
Политика
Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа
Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу.
Обновлено в 08:36
Здоровье
Эндокринолог рассказала о причинах детского ожирения
Актуальная проблема детского ожирения связана с гиподинамией и неправильным питанием.
Обновлено в 12:49
Политика
Адвоката Вышинского вызвали в Генпрокуратуру Украины
Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что его вызвали в Генпрокуратуру для вручения нового подозрения.
Обновлено в 05:07
Политика
Кремль осудил жестокость полиции на митингах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимым несоразмерное применение силы органами правопорядка против участников акций.
Обновлено в 06:27
Общество
В России изменят правила выплаты детских пособий
В России изменят правила выплаты детских пособий — помощь смогут получать семьи с доходом меньше двух прожиточных минимумов, а деньги будут выплачивать, пока ребенку не исполнится три года.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Из Нёноксы, где был взрыв на военном полигоне, эвакуируют жителей
Жителей села Нёнокса, расположенного недалеко от военного полигона ВМФ России, (в 40 км от Северодвинска), где 8 августа произошел взрыв в ходе проведения испытательной стрельбы крылатой ракетой, эвакуируют утром 14 августа.
Обновлено в 09:16
Футбол
Арбитр должен был удалить игрока «Сочи» за удар Чалова и назначить пенальти
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров заявил, что арбитр Виталий Мешков должен был удалить футболиста "Сочи", ударившего нападающего московского ЦСКА Федора Чалова в матче чемпионата России, и назначить пенальти.
Обновлено в 11:33
Политика
В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Политика
Зеленский упростит получение гражданства Украины россиянам
Владимир Зеленский поручил правительству подготовить законопроект об упрощенном порядке предоставления россиянам украинского гражданства, указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Кубани
В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Кино
«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории кино
Фильм Джона Фавро "Король Лев" стал самой кассовой анимационной лентой в истории кинематографа.
Обновлено в 05:02
Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено в 11:19
Авто
Минивэн Honda Odyssey получит юбилейную версию
Юбилейная версия обойдется дороже на 2800 долларов (183200 рублей).
Обновлено в 05:14