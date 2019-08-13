Футбол
«Уфа» подписала долгосрочный контракт с воспитанником «Спартака»Sportbox.RU 09:19
Как сообщает пресс-служба башкирского клуба, стороны подписали долгосрочное соглашение. 19-летний хавбек является воспитанником «Спартака».
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В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
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Расширение сетей фастфуда связали с ростом количества инфарктов
Жители районов с большим количеством заведений быстрого питания чаще страдают от инфарктов – к такому выводу пришли ученые из Университета Ньюкасла.
Обновлено в 05:00
Путешествия
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Выдавать туристические визы иностранцам для посещения России предлагается не только по подтверждению туроператора, но и на основании брони гостиницы.
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