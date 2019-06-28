Футбол
«Уфа» подписала долгосрочный контракт с полузащитником «Чайки»Sport24.ru 08:27
«Уфа» заключила долгосрочный контракт с 21-летним полузащитником Николаем Гиоргобиани. Об этом сообщила пресс-служба клуба. В прошлом сезоне Гиоргобиани выступал в зоне «Юг» ПФЛ за «Чайку» из Песчанокопского.
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