Футбол

«Уфа» подписала долгосрочный контракт с полузащитником «Чайки»Sport24.ru 08:27

«Уфа» заключила долгосрочный контракт с 21-летним полузащитником Николаем Гиоргобиани. Об этом сообщила пресс-служба клуба. В прошлом сезоне Гиоргобиани выступал в зоне «Юг» ПФЛ за «Чайку» из Песчанокопского.
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«Уфа» объявила о подписании Гиоргобиани

Советский спорт08:30

«Уфа» подписала долгосрочный контракт с полузащитником «Чайки»

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