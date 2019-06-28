Футбол
«Уфа» подписала долгосрочный контракт с полузащитником «Чайки»Sport24.ru 08:27
«Уфа» заключила долгосрочный контракт с 21-летним полузащитником Николаем Гиоргобиани. Об этом сообщила пресс-служба клуба. В прошлом сезоне Гиоргобиани выступал в зоне «Юг» ПФЛ за «Чайку» из Песчанокопского.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:55, Вашингтон
Политика
Зеленский потребовал объяснений от Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МИД страны Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 09:37
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«Барселона» может подписать сына Хаджи
Янис Хаджи — сын бывшего игрока «Реала» и «Барселоны» Георге Хаджи, который считается лучшим румынским футболистом за всю историю.
Обновлено в 21:49
Авто
УАЗ «Патриот» с «автоматом» выйдет на рынок в августе
Ожидается, что в продаже отечественный внедорожник с «автоматом» появится уже в августе текущего года.
Обновлено в 05:42
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Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено в 18:19
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих впервые стала прабабушкой
В Сети появилось первое фото ее наследника Сегодня внучка 84-летней Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Тарасова, впервые стала мамой.
Обновлено в 11:11
Политика
Переговоры Путина и Трампа закончились
Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки.
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Музыка
В Екатеринбурге из-за давки отменили концерт рэпера Хаски
В Екатеринбурге на фестивале «Уральская ночь музыки» из-за возникшей давки отменили выступление рэпера Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски.
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Происшествия
Свыше 2 тысяч домов оказались подтопленными в Иркутской области
Число подтопленных в ходе паводка жилых домов в Иркутской области увеличилось до 2392, сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено вчера в 22:41
Авто
В Париже с 1 июля запретят дизельные автомобили старше 2006 года
С 1 июля в Париже нельзя будет ездить по улицам города на дизельных автомобилях старше 2006 года: власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, сообщает газета Le Parisien.
Обновлено в 22:16
Финансы
Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году
Обновлено вчера в 21:55
Транспорт
Шереметьево подтопило из-за сильных дождей
Московский аэропорт Шереметьево подтопило из-за проливных дождей.
Обновлено в 09:32
Наука
Витамин Е ускоряет развитие рака легких
Обновлено в 03:10
Здоровье
Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии
Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.
Обновлено в 11:03
Общество
Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга
Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.
Обновлено в 03:44
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Политика
Саакашвили сообщил, что его партия идет на выборы в Раду
Ранее ЦИК Украины сообщил, что отказал кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направил материалы в полицию.
Обновлено в 19:34
Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено в 15:54
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТ
Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Обновлено в 19:21
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
3 марта Сергеев находился в центре Лондона и мог встретиться с двум другими подозреваемыми в отравлении — Александром Петровым и Русланом Бошировым, которые, по данным местной полиции, находились в том же месте.
Обновлено в 17:41
Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Россия осенью испытает гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика»
Концерн «Калашников» анонсировал испытания гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика». Об этом 29 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:32
Музыка
Алибасов пригласил трансгендеров в группу «На-На»
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
Сосо Павлиашвили не хочет идти в ЗАГС с матерью своих детей
Журналисты издания «КП» пообщались с именинником и узнали у артиста, почему он не хочет идти в ЗАГС с матерью собственных детей.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Гела Месхи официально разведены
В пятницу утром Хамовнический районный суд удовлетворил иск о расторжении брака Екатерины Климовой и Гелы Месхи.
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 14:04
Автоспорт
Себастьян Феттель: Работать на трассе было непросто
В один из моментов второй тренировки на Red Bull Ring Себастьян Феттель не смог удержать машину на трассе в последнем повороте, однако ему повезло больше, чем Максу Ферстаппену и Валттери Боттасу – по крайней мере, его Ferrari осталась целой.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике
На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено в 12:36