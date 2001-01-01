Футбол
«Уфа» поделила очки с «Енисеем»Вся Уфа 06:37
|15′
Каталин Карп
Валерий Кичин
|17′
|45′
Дмитрий Живоглядов
|53′
Ондрей Ванек
Иван Пауревич
Александр Зотов
Михаил Комков
|56′
Александр Кутьин
Артур Саркисов
|56′
|61′
Андрес Вомбергар
Дмитрий Сысуев
|83′
Ловро Бизяк
Игорь Безденежных
Енисей
Расстановка 3‑5‑2
1
Нестеренко
23
Сарр
63
Гаджибеков
13
Грицаенко
3
Ятченко
14
Семакин
10
Комков
8
Огуде
2
Кичин
9
Соболев
11
Саркисов
31
Беленов
56
Круговой
3
Аликин
4
Никитин
27
Неделчару
17
Живоглядов
19
Пауревич
29
Тилль
8
Карп
7
Сысуев
87
Безденежных
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Команда Вадима Евсеева набрала очки в третьей игре кряду. После 23 матчей в активе уфимцев 21 очко и 14 место в таблице.
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