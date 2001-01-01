Футбол

«Уфа» поделила очки с «Енисеем»Вся Уфа 06:37

Енисей — Уфа
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
15′
Каталин Карп
Валерий Кичин
17′
45′
Дмитрий Живоглядов
53′
Ондрей Ванек
Иван Пауревич
Александр Зотов
Михаил Комков
56′
Александр Кутьин
Артур Саркисов
56′
61′
Андрес Вомбергар
Дмитрий Сысуев
83′
Ловро Бизяк
Игорь Безденежных
Команда Вадима Евсеева набрала очки в третьей игре кряду. После 23 матчей в активе уфимцев 21 очко и 14 место в таблице.
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Вадим Евсеев: «Довольны очком в матче с „Енисеем“»

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Матч ТВ06:54

«Уфа» поделила очки с «Енисеем»

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Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
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