Футбол
«Уфа» поблагодарила Живоглядова за совместную работуМатч ТВ 10:03
Напомним, что Живоглядов перешел в «Уфу» из «Динамо» в 2016 году. В минувшем сезоне Живоглядов провел за команду 29 матчей во всех официальных турнирах. В 2006–2009 годах он был в системе «Локомотива», после чего перешел в «Динамо».
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Украинский лидер Владимир Зеленский отменил два указа экс-главы страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
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