Футбол

«Уфа» поблагодарила Живоглядова за совместную работуМатч ТВ 10:03

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Напомним, что Живоглядов перешел в «Уфу» из «Динамо» в 2016 году. В минувшем сезоне Живоглядов провел за команду 29 матчей во всех официальных турнирах. В 2006–2009 годах он был в системе «Локомотива», после чего перешел в «Динамо».
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«Уфа» поблагодарила Живоглядова за совместную работу

Матч ТВ10:03

«Уфа» поблагодарила Живоглядова за совместную работу

Sportbox.RU10:03

«Уфа» поблагодарила Живоглядова за совместную работу

Спорт-Экспресс09:34
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