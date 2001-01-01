Футбол

«Уфа» победила «Ростов» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 12:55

"Уфа" с минимальным счетом обыграла "Ростов" в матче 22-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Уфимцы набрали 17 очков и расположились на 14-м месте в турнирной таблице, дончане с 30 баллами занимают 9-ю строчку.
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Молодёжка «Уфы» за 4 тура набрала больше очков, чем за осеннюю часть сезона

Евро-футбол.ру12:56

«Уфа» победила «Ростов» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс12:55

Молодежка «Уфы» переиграла «Ростов»

Матч ТВ12:49

Молодежка «Уфы» переиграла «Ростов»

Sportbox.RU12:49
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Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес

Надели ошейник на слона: Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото из своего первого отпуска

Принц Гарри (Prince Harry) уже совсем скоро отметит первую годовщину со дня свадьбы со своей избранницей Меган Маркл (Meghan Markle).
Обновлено в 09:29
Футбол

Вратаря «Спартака» Селихова вынуждено заменили по ходу дерби с ЦСКА

Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов вынуждено покинул поле в столичном дерби с ЦСКА.
Обновлено в 13:37
Путешествия

Названы самые дешевые города в мире для однодневного путешествия

Каир, Мехико и Анталья - лидеры среди самых бюджетных направлений для однодневных поездок туристов, сообщает Rumbo.
Обновлено в 05:12
Футбол

«Лион» уступил «Дижону» на своем поле

Лион на своем поле принимал Дижон. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.
Обновлено в 13:08
Технологии

Жест «окей» запретили на OWL из-за пранка с 4chan

Инсайдер Род Slasher Бресло сообщил, что Blizzard Entertainment запретила посетителям Overwatch League — Season 2 использовать жест «окей» из-за расистского контекста.
Обновлено вчера в 18:40
Технологии

В Германии спелеологи обнаружили гигантскую древнюю пещеру

Спелеологи обнаружили в Германии, в Рейнских сланцевых горах, гигантскую древнюю пещерную систему, предположительно, ей несколько миллионов лет.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Происшествия

Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»

Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк показала свой коттедж за два миллиона долларов

Трехэтажный дом в Крекшино стоит два миллиона долларов, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт

Известный российский певец Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт в Костроме, который должен был состоятся в пятницу, 5 апреля.
Обновлено в 12:05
Здоровье

Врачи новой специальности появятся в России в 2020 году

Новая медицинская специальность появится в нашей стране уже в 2020 году.
Обновлено в 09:42
Экономика

На нацпроекты потратят 25,7 трлн рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что средств на реализацию национальных проектов хватает.
Обновлено в 06:27
Футбол

«Реал» одержал волевую победу над «Эйбаром»

«Реал» обыграл «Эйбар» в матче 31-го тура чемпионата Испании. «Реал» (60 очков) располагается на третьем месте, «Эйбар» (39 очков) - 11-й.
Обновлено в 12:13
Спорт

Тарасова бурно отреагировала на слова Зырянова о фигуристах

Обновлено в 12:32
Политика

Порошенко рассказал о сделанных после первого тура выводах

Действующий глава Украины Петр Порошенко прокомментировал итоги первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:02
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов подстрелил сам себя во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 09:33
Футбол

«Бавария» отказалась подписывать Ракитича

"Бавария" отказалась от услуг полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Оскандалившаяся сестра Эмина Агаларова стала мамой в третий раз

Обновлено в 08:45
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Сати Казанова задумалась о беременности

Девушка собралась к врачам Пример Александры Савельевой, которая недавно родила первенца, оказался заразительным — Сати Казанова решила, что ей тоже пора становиться мамой.
Обновлено в 11:53
Политика

ОБСЕ получила предвзятые списки для посещения заключённых в ЛНР

Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш получил предвзятые списки заключённых для посещения в ЛНР.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие

Армия маршала Хафтара сообщила о взятии аэропорта Триполи

Обновлено в 08:55
Политика

Кличко насмешили анализы Зеленского и Порошенко

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в своем Facebook.призвал кандидатов в украинские президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не обманывать народ.
Обновлено в 12:42
Политика

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Космос

Зонд Parker Solar Probe ставит новые рекорды сближения с Солнцем

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) отрапортовало о том, что станция Parker Solar Probe успешно совершила второе сближение с Солнцем.
Обновлено в 10:08
Политика

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков

Главы МИД стран G7 призвали Москву освободить украинских моряков, которые в ноябре 2018 года были задержаны пограничниками в результате инцидента в районе Керченского пролива.
Обновлено в 12:03
Политика

Пушков высмеял Порошенко и Зеленского, сдавших анализы на наркотики

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посмеялся над кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, сдавшими анализы перед дебатами.
Обновлено в 12:11
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