Футбол
«Уфа» победила «Ростов» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 12:55
"Уфа" с минимальным счетом обыграла "Ростов" в матче 22-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Уфимцы набрали 17 очков и расположились на 14-м месте в турнирной таблице, дончане с 30 баллами занимают 9-ю строчку.
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