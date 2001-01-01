Футбол
Молодежка «Ростова» проиграла сверстникам из «Уфы»Rostof.ru вчера в 13:48
|24′
Бактиер Зайнутдинов
|24′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
Сильвестр Игбоун
|25′
Уфа
Расстановка 3‑4‑3
31
Беленов
27
Неделчару
3
Аликин
4
Никитин
17
Живоглядов
87
Безденежных
8
Карп
5
Йокич
9
Ванек
11
Бизяк
44
Игбоун
30
Песьяков
5
Хаджикадунич
6
Сигурдссон
25
Логашов
28
Чернов
10
Зуев
17
Норманн
7
Еременко
4
Паршивлюк
19
Зайнутдинов
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 3‑5‑2
Молодежка футбольного клуба «Ростов» проиграла со счетом 0:1 сверстникам из «Уфы» в гостевом матче 22 тура молодежного первенства РПЛ.
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