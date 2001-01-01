Футбол

Молодежка «Ростова» проиграла сверстникам из «Уфы»Rostof.ru вчера в 13:48

Уфа — Ростов
1 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
24′
Бактиер Зайнутдинов
24′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
Сильвестр Игбоун
25′
Молодежка футбольного клуба «Ростов» проиграла со счетом 0:1 сверстникам из «Уфы» в гостевом матче 22 тура молодежного первенства РПЛ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Молодежный состав «Ростова» проиграл «Уфе» на выезде

DonDay - Новочеркасск04:03

Молодёжка «Уфы» за 4 тура набрала больше очков, чем за осеннюю часть сезона

Евро-футбол.рувчера в 12:56

Молодежка «Ростова» на «Олимпе-2» сыграла со сверстниками «Урала»

Наше время (г. Ростов-на-Дону)04 апреля в 18:10

Молодежка «Уфы» переиграла «Ростов»

Матч ТВвчера в 12:49

Молодежка «Уфы» переиграла «Ростов»

Sportbox.RUвчера в 12:49

Молодежка «Ростова» проиграла сверстникам из «Уфы»

Rostof.ruвчера в 13:48

«Уфа» победила «Ростов» в молодежном первенстве

Спорт-Экспрессвчера в 12:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:03, Ашберн
Политика

Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Гаджеты

Концепт дня: создан самый универсальный в мире смартфон

Обновлено в 04:19
Армия и оружие

В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям

В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома

В МЧС заявили о возгорании на подземной парковке жилого дома в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:11
Технологии

Японцы разработали компактный электромотор для работы в космосе и не только

По сообщению японских источников, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency) и группа из трёх университетов страны разработали компактный электромотор с высочайшей эффективностью.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено вчера в 07:55
Политика

Вооруженные люди попытались напасть на дом экс-президента Мексики

Группа вооруженных людей попыталась напасть на дом экс-президента Мексики Висенте Фокса, сообщил сам бывший глава государства.
Обновлено вчера в 21:25
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

Истребитель F-16 ВВС Нидерландов подстрелил сам себя

F-16 – истребитель военно-воздушных сил Нидерландов - получил серьёзные повреждения во время учений, которые проходили на авиабазе Леуварден.
Обновлено вчера в 10:11
Футбол

Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление Косты

Обновлено в 03:22
Хоккей

КХЛ: «Салават Юлаев» вырвал победу у «Авангарда» в матче плей-офф

Обновлено в 02:30
Футбол

«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Стали известны составы команд

Мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия» назвали составы на матч 28-го тура немецкой Бундеслиги.
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Кино

Дракон-акробат. Как Джеки Чан стал настоящим наследником Брюса Ли

Чан даже снялся в «Кулаке ярости» и «Выходе дракона», но в то время он был, скорее, каскадером, который и роли играл соответствующие.
Обновлено вчера в 17:13
Армия и оружие

Четверо мирных жителей погибли при обстреле сирийской провинции Хама

Четверо мирных жителей погибли при обстреле боевиками жилых районов города Масьяф в сирийской провинции Хама.
Обновлено в 04:01
Политика

Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак

Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Экономика

Объем грузовой базы Севморпути к 2024 году превысит 80 млн тонн

Безусловно, компаниям надо помогать в Арктике, нужно будет давать государственные льготы, как это было сделано на проекте "Ямал СПГ" в части разгрузки налогов.
Обновлено в 03:38
Политика

Сергей Шойгу назвал Валентину Матвиенко внимательным другом

Глава Минобороны России Сергей Шойгу высоко оценил личные качества председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко и охарактеризовал ее как очень внимательного друга.
Обновлено в 03:40
Политика

МИД Венгрии срочно вызвал украинского посла

В ведомстве Венгрии назвали отказ без объяснения причин "неприемлемым". Ранее МИД Австрии вызвал посла Украины.
Обновлено в 04:31
Общество

Доменная речь: как в России появился массовый интернет

По статистике Координационного центра национального домена сети интернет, в феврале нынешнего года на территории России существует больше пяти млн доменов, причем 83% зарегистрировано в России, а 17% — за рубежом.
Обновлено 04 апреля в 17:01
Армия и оружие

Американские бомбардировщики B-52H вернулись из Европы в США

По данным авиадиспетчерских служб, которые приводит «Интерфакс», три самолета, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и бомбы, покинули Великобританию и вернулись на свои базы.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

В Словакии исключили возможность присутствия войск США в стране

Данко подчеркнул, что глава министерства иностранных дел страны Мирослав Лайчак в настоящее время находится в США, где намерен приложить все усилия для исключения размещения американских частей на территории Словакии.
Обновлено в 04:44
Авто

В Европе стартовали продажи кроссовера Honda HR-V 2019 в Sport-версии

Японский автопроизводитель объявил о старте продаж в Европе обновлённого компактного кроссовера Honda HR-V в Sport-модификации.
Обновлено в 02:29
Общество

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео

Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 12:26
Политика

Матвиенко: Политика Киева угрожает целостности Украины

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что Киев подверг угрозе территориальную целостность Украины из-за своей нацистской политики, антиукраинских и антироссийских мер.
Обновлено в 04:54
Общество

Назван регион России с самым дорогим борщом

"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Обновлено в 04:23
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено 05 апреля в 18:52
Происшествия

На севере Бразилии обрушилась часть моста

Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное