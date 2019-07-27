Футбол

«Крылья Советов» проиграли «Уфе»ТРК Губерния 09:38

Уфа — Крылья Советов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Даниил Фомин
22′
25′
Срджан Мияйлович
Владимир Полуяхтов
33′
Александр Пуцко
51′
57′
Владимир Полуяхтов
60′
Александр Соболев
70′
Александр Анюков
Максим Канунников
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
73′
74′
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
Оливье Тилль
Данила Емельянов
82′
83′
Александр Соболев
Егор Голенков
Закончилась встреча третьего тура чемпионата России по футболу, в рамках которого "Уфа" на своем поле принимала "Крылья Советов". Все голы в матче были забиты в первой половине встречи. На мяч Фомина в ворота Рыжикова точным ударом ответил полузащитник самарского клуба Мияйлович.
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