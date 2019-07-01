Футбол
«Уфа» победила «Ботошани» благодаря голу Игбуна на первой минутеСпорт-Экспресс 13:00
"Уфа" обыграла румынский "Ботошани" в контрольном матче. Единственный мяч забил Силвестр Игбун уже на первой минуте.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:10, Ашберн
Происшествия
14 российских подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Во время батиметрических измерений загорелся глубоководный аппарат, погибли 14 моряков-подводников, сообщает 2 июля пресс-служба Минобороны.
Обновлено в 10:08
Общество
Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
Общество
Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
Обновлено в 13:03
Спорт
WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Политика
Харьковских депутатов «повесили» у здания горсовета
Националисты установили виселицы у здания горсовета Харькова и повесили на них чучела местных депутатов.
Обновлено в 08:23
Футбол
«Зенит» отозвал Полоза со сборов «Ростова»
Согласно информации «Ростова», Полоз был отозван по распоряжению петербургского футбольного клуба «Зенит», которому ранее принадлежал полузащитник.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Двое детей утонули в водоеме в Ростовской области
Братья пошли купаться, не спросив разрешения родителей Двое детей утонули в одном из водоемов Ростовской области в минувший понедельник, 1 июля, рассказали в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 08:58
Общество
В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске
В пресс-службе губернатора Красноярского края прокомментировали инцидент с участием главы региона Александра Усса, который в Канске резко отреагировал на вопрос местной жительницы.
Обновлено в 05:56
Авто
«АвтоВАЗ» приостанавливает производство
Обновлено в 11:16
Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Футбол
Стала известна дата презентации Гризманна в «Барселоне»
Каталонская "Барселона" назначила дату официальной презентации по поводу подписания нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:51
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
Обновлено в 12:41
Политика
Украина отозвала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой
Информация об увольнении начальника Рижского вокзала Москвы из-за машины Пугачевой на платформе не соответствует действительности.
Обновлено в 09:58
Политика
Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир
Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.
Обновлено в 13:54
Энергетика
ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев
ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, эту информацию подтвердил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено вчера в 16:16
Здоровье
Опыт детской петербургской клиники ляжет в основу нового федерального закона
Во вторник, 2 июля, стало известно, что опыт петербургского Научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачёвой ляжет в основу нового федерального закона в сфере донорства.
Обновлено в 12:55
Авто
Volkswagen анонсировал обновленный кемпер California
Volkswagen опубликовал первые дизайн-скетчи обновленного кемпера California.
Обновлено в 07:49
Общество
В Самарской области ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи
По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Чапаевске развернули штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, а министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области разрабатывает план по снижению возможных последствий.
Обновлено в 11:28
Хоккей
Бобровский рассказал, каково ему после расставания с Панариным
Российский голкипер хоккейного клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский рассказал, как он воспринял переход своего друга Артемия Панарина в «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 11:50
Политика
Лидеры ЕС согласовали назначения на ключевые европейские посты
Туск подчеркнул, что саммит ЕС согласовал кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы
При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
СК возбудил дело после обстрела российских журналистов в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) после появившегося сообщения об обстреле украинскими силовиками съемочной группы ВГТРК на территории Донецкой народной республики.
Обновлено в 11:33
Авто
Появились тизеры нового Renault Duster
Внутри Duster обещает измениться больше - так фотошпионы заметили новый руль, мультимедийный комплекс CarPlay и Android Auto, обновленную переднюю панель и рестайлинговый "торпедо", который потеряет открытую нишу.
Обновлено в 00:53
Происшествия
В Барселоне ограбили членов правящей семьи Катара
Номер членов правящей семьи Катара в отеле в Барселоне обокрали неизвестные. Об этом сообщила газета Vanguardia.
Обновлено в 11:21
Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Общество
Россияне получат пенсионную льготу
Согласно документу, льготой могут воспользоваться те россияне, которые должны были выйти на заслуженный отдых в 2019–2020 годах.
Обновлено в 00:15
Политика
В Совете Европы подсчитали долги России
Ранее сообщалось, что Россия заплатила заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.
Обновлено в 11:34