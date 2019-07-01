Футбол
«Уфа» победила «Ботошани» благодаря голу Игбуна на первой минутеСпорт-Экспресс 13:00
"Уфа" обыграла румынский "Ботошани" в контрольном матче. Единственный мяч забил Силвестр Игбун уже на первой минуте.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:15, Вашингтон
Театры
Труппа Волковского театра просит уволить директора
Актеры ярославского театра имени Ф.Г. Волкова обратились с письмом к министру культуры России Владимиру Мединскому в связи с конфликтом между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.
Обновлено в 07:36
Происшествия
14 подводников погибли при пожаре на российской подлодке
В результате пожара на российском глубоководном аппарате АС-31 погибли 14 моряков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 11:58
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Обновлено в 08:50
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Политика
Трюдо рассказал, что в ходе G20 поговорил с Путиным об Украине
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке.
Обновлено в 15:41
Космос
Опубликованы захватывающе красивые фотографии Юпитера
Кевин регулярно берет фотографии с JunoCam, и на его страничке в flickr можно найти множество других красивых изображений — не только Юпитера, но и иных космических объектов.
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия
Авария на трассе в Карелии унесла жизни двух человек
На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
ОБСЕ подтверждает разведение войск у станицы Луганской
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил в районе станицы Луганской на Донбассе.
Обновлено в 12:43
Общество
Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне
Обновлено в 07:50
Общество
Самка песца добралась из Норвегии в Канаду за 76 дней
Самка песца в рамках эксперимента норвежских учёных преодолела расстояние более 3,5 тыс. километров, добравшись из Норвегии в Канаду за 76 дней, пишет The Guardian.
Обновлено в 15:58
Теннис
Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук лишился миллионов из-за строителей
Бондарчук нанял другую бригаду строителей, которая делает новый ремонт. О беспокойстве, которое причиняет соседям, Бондарчук знает.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Политика
Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России
Обновлено 30 июня в 10:38
Общество
Nike прекратила продажу кроссовок с первым флагом США
Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike Inc. убрал из магазинов кроссовки, выпущенные к 4 июля, когда в США отмечается День независимости, из-за критики со стороны общественности.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
Проход кораблей НАТО в Черное море попал на видео
Проход кораблей НАТО через пролив Босфор, направляющихся в Черное море, сняли на видео.
Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала стройную фигуру в купальнике
Ксения Бородина показала стройную фигуру в купальнике "Море обнимет, закапает в пески Закинут рыболовы лески", – подписала соблазнительное фото Ксения Бородина.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
В России реформируют систему ПВО
Цель новых полков заключается в защите стратегически важных военных объектов, а также усиление действующих на данный момент систем противовоздушной обороны.
Обновлено в 02:17
Политика
Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты
На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС.
Обновлено в 13:50
Общество
Супруга Зеленского нарушила дресс‐код во время визита в Канаду
Интернет-пользователи указали супруге президента Украины Владимира Зеленского на нарушение дресс-кода во время официального визита в Канаду.
Обновлено в 12:42
Культура
Ведущие архитекторы показали лучший в мире жилой дом
Жюри ежегодной премии AR House 2019 назвало лучший в мире жилой дом.
Обновлено в 15:31
Происшествия
В Москве на Ленинском проспекте двоих мужчин ранили ножом
Два человека госпитализированы в результате конфликта на Ленинском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 15:22
Общество
Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы принял решение отправить под арест гражданина России Сергея Петушкова в связи с подозрением в государственной измене.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейских в Чечне
Ликвидированный преступник был уроженцем села Ачхой-Мартан по имени Зелимхан Мусаев Полиция установила личность напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщило региональное МВД.
Обновлено в 13:36
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Футбол
«Оренбург» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матче
В составе российской команды голами отметились Даниэл Мишкич (42-я минута) и Рикарду Алвеш (50).
Обновлено в 14:27