Футбол

«Уфа» победила «Ботошани» благодаря голу Игбуна на первой минутеСпорт-Экспресс 13:00

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"Уфа" обыграла румынский "Ботошани" в контрольном матче. Единственный мяч забил Силвестр Игбун уже на первой минуте.
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