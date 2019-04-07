Футбол

ФК «Ростов» впервые уступил «Уфе» в матче чемпионата РоссииБлокнот Ростов-на-Дону 06:41

Уфа — Ростов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
24′
Бактиер Зайнутдинов
24′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
Сильвестр Игбоун
25′
Каталин Карп
54′
Ондрей Ванек
Иван Пауревич
57′
65′
Александр Зуев
Алексей Ионов
Ловро Бизяк
Андрес Вомбергар
69′
71′
Антонсен Норманн
80′
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Игорь Безденежных
Азер Алиев
84′
Боян Йокич
90′+3′
Матч 22-го тура чемпионата России прошел сегодня, 7 апреля, в Уфе на стадионе «Нефтяник». Хозяева создали опасный момент на третьей минуте, но Сергей Песьяков здорово сыграл после ударов Игбуна и Бизяка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гол Игбуна принес «Уфе» победу над «Ростовом» (видео)

Советский спорт06:26

«Уфа» — «Ростов» 1:0. Видеообзор матча 22-го тура РПЛ

Sport24.ru07:34

«Уфа» под руководством Евсеева обыграла «Ростов» Карпина

Спорт-Экспресс06:24

ФК «Уфа» одерживает победу над «Ростовом»

Вся Уфа06:57

«Динамо» опустилось в зону стыковых матчей, «Уфа» покинула зону прямого вылета

Sports.ru09:19

«Уфа» — «Ростов» — 1:0, 7 апреля 2019 года, обзор матча

Чемпионат06:33

Гол Игбуна принес «Уфе» победу над «Ростовом»

LiveSport.ru06:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Гаджеты

Наконец-то! В Windows 10 можно будет отключать флешки без «безопасного извлечения»

Чтобы система успела завершить отложенную запись на внешнее устройство, необходимо было перед извлечением накопителя нажать кнопку «безопасное извлечение».
Обновлено в 04:15
Политика

Нетаньяху пообещал аннексировать поселения на Западном берегу Иордана

Выполнить обещание премьер-министр собирается, объявив суверенитет Израиля над поселениями Западного берега, где живут сотни тысяч граждан еврейского государства.
Обновлено вчера в 14:32
Технологии

Россияне смогут заработать деньги, обучая искусственный интеллект

Создатель блокчейн-проекта Dbrain, специализирующегося на обучении искусственного интеллекта, запустил платформу Handl.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Политика

На Украине завели дело о фальсификации выборов в Донецкой области

Обновлено в 10:15
Хоккей

СКА победил ЦСКА и сравнял счёт в финале Западной конференции КХЛ

Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в шестом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:36
Экономика

ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей

В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 11:05
Общество

Меган Маркл бросила вызов Елизавете II

Обновлено в 07:00
Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

Обновлено в 07:03
Армия и оружие

Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео

Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Политика

Матвиенко вспомнила об отказах Путину стать губернатором Петербурга

Президент РФ Владимир Путин в 2003 году целый месяц уговаривал Валентину Матвиенко стать главой Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:00
Политика

Порошенко заявил, что ждёт Зеленского на дебатах 14 апреля

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что 14 апреля ожидает кандидата на пост главы государства шоумена Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве для участия в дебатах перед вторым туром выборов.
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес

Эвелину Бледанс растрогало поздравление «особенного» сына

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс на днях отметила свое 50-летие.
Обновлено в 08:22
Наука

«Ктулху» возрастом полмиллиарда лет найден в Китае

Палеобиологи обнаружили останки существа возрастом 500 млн лет, внешне напоминающего мифического Ктулху или сарлака из фильмов серии «Звёздные войны».
Обновлено в 07:42
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» 1987 года

Обновлено в 12:11
Футбол

«Рубин» и «Арсенал» не выявили сильнейшего

В матче 22-го тура РПЛ "Рубин" на "Казань Арене" сыграл вничью с "Арсеналом". Команды остались на соседних позициях в турнирной таблице.
Обновлено в 11:22
Космос

Во время атомных взрывов зафиксировали активность НЛО

Обновлено вчера в 09:39
Армия и оружие

Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе

Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 11:32
Футбол

«Севилья» вырвала победу над «Вальядолидом»

«Севилья» обыграла «Вальядолид» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие

Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Общество

В Екатеринбурге вновь проходит акция «Мы за сквер» возле Театра драмы

Жители уральской столицы вновь взялись за руки и пошли обнимать место, где планируют возвести иронично прозванный народом Храм-на-Драме.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой впервые вышла в свет после похорон матери

Дочь Юлии Началовой, внезапно скончавшейся 16 марта в возрасте 38 лет, Вера в первый раз вышла на публику после случившего несчастья в семье.
Обновлено в 07:53
Политика

Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму

Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе в результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова родила третьего ребенка

33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова в третий раз стала мамой.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие

Ужас на поле боя: в США оценили новые подствольные гранатометы России

Американские СМИ проанализировали возможности 40-мм российских подствольных гранатометов ГП-25 "Костер", принятых на вооружение еще в советское время, и новых российских ГП-34, а также сравнили их с аналогом М203, который используют военные США.
Обновлено в 07:31
Футбол

Локомотив — Зенит 0:0 (1-й тайм)

"Локомотив" и "Зенит" объявили стартовые составы на матч двадцать второго тура Премьер-лиги.
Обновлено в 10:42
Кино

Актеру Джеки Чану исполнилось 65

Известный киноактер Джеки Чан, исполнивший десятки ролей в комедийных боевиках, отмечает 65-летие, сообщает 7 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 11:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное