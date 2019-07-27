Футбол

«Уфа» переиграла «Крылья Советов» в матче третьего тура РПЛREGNUM 09:07

Уфа — Крылья Советов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Даниил Фомин
22′
25′
Срджан Мияйлович
Владимир Полуяхтов
33′
Александр Пуцко
51′
57′
Владимир Полуяхтов
60′
Александр Соболев
70′
Александр Анюков
Максим Канунников
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
73′
74′
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
Оливье Тилль
Данила Емельянов
82′
83′
Александр Соболев
Егор Голенков
Футбольный клуб «Уфа» обыграл команду «Крыльев Советов» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на поле стадиона «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Счет в матче открыл полузащитник Данил Фомин на 21-й минуте.
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