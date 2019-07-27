Футбол
«Уфа» переиграла «Крылья Советов» в матче третьего тура РПЛREGNUM 09:07
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Даниил Фомин
|22′
|25′
Срджан Мияйлович
Владимир Полуяхтов
|33′
Александр Пуцко
|51′
|57′
Владимир Полуяхтов
|60′
Александр Соболев
|70′
Александр Анюков
Максим Канунников
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
|73′
|74′
Раду Гынсарь
Деян Радоньич
Оливье Тилль
Данила Емельянов
|82′
|83′
Александр Соболев
Егор Голенков
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
31
Беленов
33
Сухов
55
Табидзе
15
Пуцко
3
Аликин
77
Алиев
74
Фомин
23
Емельянов
8
Карп
11
Бизяк
17
Гиоргобиани
1
Рыжиков
99
Канунников
50
Карпов
2
Полуяхтов
23
Комбаров
77
Кабутов
8
Гацкан
9
Радоньич
20
Мияйлович
17
Зиньковский
69
Голенков
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Футбольный клуб «Уфа» обыграл команду «Крыльев Советов» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на поле стадиона «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Счет в матче открыл полузащитник Данил Фомин на 21-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:09
Кино
Из-за чего умерла в США главная героиня «Брестской крепости»
Белорусская актриса Вероника Никонова, исполнившая главную роль в фильме "Брестская крепость", погибла в возрасте 24 лет на Аляске, где находилась в свадебном путешествии.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено в 07:45
Технологии
Не бутилированная вода, но тоже неплохо. Себестоимость используемого Volvo лидара — 22 доллара
С учетом стоимости остальных компонентов, сборки и тестирования, лидар обходится в 22,61 доллара.
Обновлено в 07:49
Общество
Гороскоп на 26 июля: Раки получают шанс изменить свою судьбу
Телефонный звонок во второй половине дня может озадачить представителя этого знака.
Обновлено 25 июля в 18:00
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Экономика
Счетная палата признала провал пенсионной системы в России
Нынешняя пенсионная система работает неэффективно и не вызывает доверия у граждан.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.
Обновлено в 09:57
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Общество
Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Рособрнадзор издал приказ о минимальном количестве баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в высшие учебные заведения.
Обновлено вчера в 00:36
Игры
В GOG отменили предзаказы Blair Witch
GOG отменил все предзаказы Blair Witch. Игра по франшизе «Ведьма из Блэр» выйдет в GOG позже, чем в других магазинах.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В редакцию «Дождя» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.
Обновлено в 09:58
Религия
В крестном ходе в Киеве приняли участие около 50 тысяч человек
Около 50 тысяч человек прошли крестным ходом Украинской православной церкви по центру Киева, сообщил в субботу глава МВД Украины Арсен Аваков в Instagram.
Обновлено в 09:11
Политика
Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля
По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Юрист экс-короля Малайзии подтвердил его развод с Оксаной Воеводиной
Представители бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил, экс-монарх расстался с женой Оксаной Воеводиной в июне 2019 года, через месяц после рождения их первенца.
Обновлено 25 июля в 03:30
Футбол
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Тамбовом»
Обновлено в 08:53
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала признание самопровозглашенной республики Косово.
Обновлено в 06:08
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Общество
Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек
Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море
Обновлено в 07:27
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Политика
В США одобрили захват Украиной российского танкера
Задержание украинской стороной российского танкера NIKA SPIRIT в Одесской области американцы назвали "гуманным" способом разрешения споров мирным путем.
Обновлено вчера в 10:08
Авто
На сколько подорожали самые продаваемые в России седаны? Исследование
Что касается отечественных седанов, за год средняя цена на Ладу Гранту выросла на 8,7%, на Ладу Весту – на 5%.
Обновлено вчера в 10:07
Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Космос
На Луне «проснулись» и приступили к работе китайские аппараты
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Детей Яны Рудковской обвинили в нечестном поступлении в МГИМО
Детей Яны Рудковской обвинили в нечестном поступлении в МГИМО По мнению пользователей Интернета, Николай и Андрей прошли в престижный вуз "по блату".
Обновлено в 05:21
Общество
Более 40% россиян не заметили усиления поддержки семей с детьми
Большинство россиян (42%) уверены, что власти страны за последний год никак не увеличили поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса службы специальной связи и информации ФСО.
Обновлено в 03:57