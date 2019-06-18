«Уфа» отправилась на сбор в АвстриюСпорт-Экспресс 01:00

"Уфа" вылетела в австрийский Майрхофен, где проведет первый учебно-тренировочный сбор для подготовки к новому сезону. Сбор в Австрии пройдет с 18 по 28 июня, на нем запланировано 2 контрольные встречи – против австрийского "Хорна" и азербайджанского "Карабаха", сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«Уфа» отправилась на сбор в Австрию

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