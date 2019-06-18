Футбол

«Уфа» отправилась на сбор в АвстриюСпорт-Экспресс 01:00

"Уфа" вылетела в австрийский Майрхофен, где проведет первый учебно-тренировочный сбор для подготовки к новому сезону. Сбор в Австрии пройдет с 18 по 28 июня, на нем запланировано 2 контрольные встречи – против австрийского "Хорна" и азербайджанского "Карабаха", сообщает пресс-служба уфимского клуба.
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«Уфа» отправилась на первый сбор в Австрию

Sport24.ru01:02

«Уфа» отправилась на сбор в Австрию

Sportbox.RU01:34

ФК «Уфа» на первых австрийских сборах сыграет с клубами «Хорн» и «Карабах»

Башинформ01:00

«Уфа» отправилась на сбор в Австрию

Матч ТВ01:34

«Уфа» отправилась на сбор в Австрию

Soccer.ru01:47

«Уфа» отправилась на сбор в Австрию

Спорт-Экспресс01:00

«Уфа» сыграет контрольные матчи с «Хорном» и «Карабахом»

РИА Новостивчера в 12:59
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:20, Вашингтон
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