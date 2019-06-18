Футбол
«Уфа» отправилась на сбор в АвстриюСпорт-Экспресс 01:00
"Уфа" вылетела в австрийский Майрхофен, где проведет первый учебно-тренировочный сбор для подготовки к новому сезону. Сбор в Австрии пройдет с 18 по 28 июня, на нем запланировано 2 контрольные встречи – против австрийского "Хорна" и азербайджанского "Карабаха", сообщает пресс-служба уфимского клуба.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:51, Вашингтон
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Дженнифер Энистон отвергла любовь принца Гарри
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Волны на Финском заливе вырастут до полутора метров, сообщает пресс-служба управления МЧС по городу. Порывы ветра будут достигать 16 м/с.
Обновлено в 04:48
ЖКХ
Героев России освободили от взносов за капремонт и платы за ЖКХ
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Обновлено в 03:46
Футбол
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Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
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Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
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Экономика
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Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Крупный пожар произошел на складе в Ростове-на-Дону
Обновлено в 04:47
Политика
В России предложили сажать в тюрьму за домогательства
Депутат Госдумы Руслан Бальбек разработал законопроект о наказании за домогательства. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:36
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
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Футбол
«ПСВ Эйндховен» объявил о трансфере Афеллая
Нидерландский полузащитник Ибрахим Афеллай стал футболистом «ПСВ Эйндховен», сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 04:41
Общество
В России могут разрешить поступать в вузы онлайн
Россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Полиция вернула шесть похищенных икон из храма в Кривцах
Четверо злоумышленников вскрыли замок входной двери в храме, отключили сигнализацию и, повредив резные колонны 18 века, выломали из иконостаса икону "Троица Новозаветная" и образ Божией Матери "Смоленская", в честь которого в 1708 году князем Волконским был возведен этот храм.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Кусто направил вопрос о «китовой тюрьме» на прямую линию с Путиным
Французский океанолог Жан-Мишель Кусто отправил вопрос о судьбе приморских косаток и белух на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:44
Политика
На Украину прибыл новый поверенный в делах США
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор прибыл на Украину.
Обновлено в 04:29
Экономика
Российские банки принуждают клиентов сдавать биометрию
Ряд банков требуют от клиентов предоставлять биометрические данные в принудительном порядке.
Обновлено в 03:45
Авто
«АвтоВАЗ» с 1 июля повысит цены на все модели автомобилей Lada
С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.
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Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
В Швейцарии десять пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Общество
Меньше половины россиян заявили о планах своих детей поступать в вуз
В пресс-службе Superjob пояснили, что опрос был проведен с 20 мая по 12 июня 2019 года среди 1,5 тыс родителей, у которых дети в этом году заканчивают школу.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
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Обновлено вчера в 20:01
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Физики рассказали, как приготовить идеальные блины
Физики выяснили, что для выполнения идеального блина необходимо налить тесто в центр сковороды, затем наклонить ее примерно на десять градусов и подождать, пока тесто не достигнет края.
Обновлено вчера в 11:27
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
По данным на 11:30, курс евро упал на 19 копеек — до 71,97 руб. Курс доллара снизился на 1 копейку — до 64,32 руб. Ранее экономист Владислав Жуковский в разговоре с НСН дал прогноз по курсу рубля на 2019 год.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27
Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
СК завел уголовное дело о невыплате зарплат сотрудникам хлебокомбината в Подмосковье
Открыто уголовное дело из-за задолженности по зарплатам перед работниками Сергиево-Посадского хлебокомбината в Подмосковье, сообщает региональный главк СК России.
Обновлено в 04:25
Политика
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01